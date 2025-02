En la previa de la tercera fecha del Torneo Apertura, Cienciano del Cusco recibió la noticia que para la cuarta fecha ante Los Chankas CyC deberán viajar en bus a Andahuaylas en lugar de chárter, como lo han venido haciendo varios equipos durante gran parte de la temporada anterior. Tras esto, Christian Cueva 'explotó' por esta decisión y expresó su malestar, pues aseguró que todos los clubes deben ser tratados de la misma manera.

"Espero que se solucione porque si queremos crecer como liga tenemos que hacer las cosas como se debe. Todos los equipos tienen que ser tratados de la misma manera y tratar de no exponernos, es una situación que no comparto, pero tengo la fe que se va a solucionar y que reaccionen ante esto", expresó el volante del 'Papá' para la prensa.

Luego, el popular 'Aladino' enfatizó en que la Liga 1 debe mejorar el torneo local y resaltó el duelo que afrontarán por la Copa Sudamericana: "Después de Chankas tenemos un partido importante que es la Sudamericana, entonces pienso que se deben dar las cosas como tiene que ser en una liga profesional. No sé si es en contra de Cienciano, sería muy ligero de mi parte decir eso. Estar de esta forma no es algo que nos haga crecer como liga, como fútbol".

"Desconcentrarnos no, incomodarnos sí, pero somos bastante profesionales para asumir las cosas de buena manera. Nosotros como jugadores tenemos que pronunciarnos ante estas situaciones, voy a decir las cosas que pienso con el fin de crecer como liga. Nosotros vamos a pelear por lo nuestro", agregó Christian Cueva sobre si este problema de viajar en bus llegará a desconcentrarlos.

"Son cosas que al final también ponen en riesgo al ser humano, a la persona. Cienciano es un equipo grande, entonces como equipo grande vamos a reclamar nuestros derechos. Estamos peleando por esta situación que se nos hizo saber, todos tenemos que ser tratados de la misma manera. Yo veo por todos, hoy por Cienciano porque me toca estar acá, tenemos que recapacitar un poco para que no se manche nuestro fútbol, la idea es crecer. Me ha tocado estar en situaciones difíciles, pero tenemos que hacer algo en conjunto para crecer", finalizó el futbolista de la selección peruana.