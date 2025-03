Alianza Lima no pudo contra ADT Tarma y cayó goleado por 3-0. Con un equipo que tuvo casi el 90% de suplentes, los blanquiazules siguen sin saber lo que es ganar en provincia en el Torneo Apertura 2025. Uno de los más destacados fue Bassco Soyer, que a pesar de haber jugado su primer partido en este 2025, no terminó feliz por el resultado.

Peter Arévalo, a raíz de ello, aplaudió y señaló que el jugador de 18 años ya está listo para ponerse la camiseta del primer equipo y disputar los duelos restantes, ya sea en Copa Libertadores o Liga 1, de esa manera podría ganarse un puesto en una plantilla que tiene muchas figuras destacando.

Mr. Peet pide a Bassco Soyer para jugar en el primer equipo de Alianza Lima

"Con Zambrano, Garcés o Velásquez o Ariás y Amasifuen, es Alianza. (...) Jode que los jugadores no se mentalicen en que cuando se ponen la camiseta de Alianza y salen a la cancha, dejan de ser niños y reservistas: son jugadores de primera división. Eso es lo que tiene que mentalizarse el jugador, por eso me gusta Bassco Soyer. La pide siempre. Entró el partido, no le dan y grita. Este chico, de la cabeza, ya está preparado para jugar primera división. Bassco está preparado, ese es el pensamiento. Nada de selfie, cuando gane me tomo un selfie, ahora quiero ganar", expresó Mr. Peet en su programa de stream.

¿Cuál fue la reacción de Bassco Soyer que le gustó a Mr. Peet?

Al término del partido, un periodista de L1 Max se acercó a Soyer para elogiar su dedicación en la búsqueda del gol. Sin embargo, el delantero respondió de manera distante, subrayando que lo realmente relevante era el éxito del equipo y no las actuaciones personales.

"Sí, pero perdimos. Acá lo que importa es el equipo, no yo. Feliz por la oportunidad, espero tener más, pero Alianza tiene que ganar todos los partidos. Esperé (la oportunidad) y hemos perdido 3-0, así que no es tan bonito. Hay que salir adelante y ganar, tenemos que campeonar", declaró de forma categórica.