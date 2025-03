Este sábado 29 de marzo, Alianza Lima perdió 3-0 ante ADT por la fecha 6 del Torneo Apertura 2025 en el Estadio Unión Tarma. Luego de una accidentada previa por el tema de su viaje, los íntimos arribaron a Jauja el mismo día del partido con un plantel totalmente alterno. Sin embargo, no pudieron dar el golpe y registraron su segunda derrota en lo que va de la Liga 1. Jhonny Vidales (doblete) y Joao Rojas fueron los artífices de la goleada. Al término del partido, en zona mixta, Néstor Gorosito se pronunció sobre lo que fue el encuentro.

El estretega argentino mostró su malestar con la Liga 1 por la incertidumbre que vivieron en el tema de su viaje a Tarma. Como se recuerda, los blanquiazules pidieron posponer el juego debido al cierre del Aeropuerto de Jauja y tras las predicciones del Senhami si se viajaba por la carretera. No obstante, la solicitud fue negada y la FPF confirmó el último viernes que el encuentro se iba a jugar de todas maneras.

¿Qué dijo Néstor Gorosito tras la derrora de Alianza Lima ante ADT?

El técnico de 60 años reconoció que en el segundo tiempo el cuadro tarmeño fue superior a su equipo y precisó que ellos fueron merecedores de la victoria. Asimismo, apuntó que no es profesional la forma en cómo se manejó el tema del viaje, ya que eso influyó en el itinerario previo al partido.

"Rabia e impotencia. Es muy difícil conseguir prestigio y muy fácil tirarlo a la borda en dos minutos. Ellos terminaron justificando el triunfo. El primer tiempo fue un poco más parejo, pero es normal. Salimos a las 5 de la mañana, sin desayuno, sin comer. No es profesional. Lo que pasa es que después con un punto entras a una Copa o sales campeón, pero no hay que regalar más. Esta vez se regaló y mucho, y no le quito mérito a ADT que en el segundo tiempo nos superó", sostuvo para América Deportes.

Luego, Gorosito remarcó que esto que pasó no debería volver a pasar y aseguró que este tipo de cosas después repercuten en el fútbol peruano en general.

"No nos tiene que volver a pasar esto de venir así de forma tan improvisada, que hasta ayer no se sabía si se jugaba. Hoy en la mañana se decía que el aeropuerto estaba cerrado, abierto... Por eso después, a medida que va conociendo, le pasa al fútbol peruano lo que le pasa por todas estas cosas", declaró.