Alianza Lima sufrió una dura goleada 3-0 contra ADT en Tarma, un resultado que se explica, en parte, debido a la ausencia de la mayoría de titulares en el equipo blanquiazul. Para este compromiso, Néstor Gorosito apostó por jugadores suplentes y juveniles de las divisiones menores, entre los cuales estuvo del joven delantero Bassco Soyer.

El jugador de 18 años ingresó en el segundo tiempo para refrescar el ataque íntimo y estuvo cerca de anotar el descuento con un golazo desde fuera del área, pero su disparo se estrelló en el palo. Pese a las buenas sensaciones que dejó sobre la cancha, el futbolista se mostró fastidiado por el resultado final.

Bassco Soyer molesto tras perder 3-0: "Alianza tiene que ganar todo"

Al final del encuentro, Soyer fue abordado por el reportero de L1 Max, quien destacó su empeño para buscar el gol. Ante ello, el atacante reaccionó de forma más bien fría, pues remarcó que lo importante era el triunfo del club y no los desempeños individuales.

"Sí, pero perdimos. Acá lo que importa es el equipo, no yo. Feliz por la oportunidad, espero tener más, pero Alianza tiene que ganar todos los partidos. Esperé (la oportunidad) y hemos perdido 3-0, así que no es tan bonito. Hay que salir adelante y ganar, tenemos que campeonar", declaró de forma categórica.

Acerca de haber 'puesto el pecho' ante la ausencia de los titulares, el seleccionado sub-20 reiteró que ello no era excusa para que el club íntimo no saliera a ganar en cualquier cancha. "(Poner) el pecho ente comillas, porque tenemos que salir a ganar. Somos Alianza y no hay excusa alguna", agregó.

¿Cómo quedó Alianza Lima contra ADT?

En el Estadio Municipal Unión Tarma, Alianza Lima cayó 3-0 frente a ADT. El Vendaval Celeste se impuso como local gracias al doblete de Jhonny Vidales y a otro tanto de Joao Rojas.