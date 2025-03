Durante la semana, Alianza Lima solicitó a la Liga 1 reprogramar su partido ante ADT por la fecha 6 del Torneo Apertura 2025 debido a los problemas que iban a tener para llegar a Tarma. Como se sabe, el Aeropuerto de Jauja se encuentra cerrado debido a fallas que presenta su pista de aterrizaje. Ante ello, los íntimos, amparados también en las predicciones de Senhami sobre las posibles condiciones meteorológicas que pueden haber durante el viaje si se va en bus, pidieron postergar el partido. Sin embargo, esta petición fue negada por la FPF y finalmente, luego de algunas gestiones de la directiva, el equipo blanquiazul irá en vuelo chárter. Uno de los que se refirió a este tema fue Fabián Bustos.

En conferencia de prensa tras el triunfo ante Sport Huancayo en el Estadio Monumental, el entrenador de Universitario fue consultado por esta problemática que enfrenta Alianza Lima y por el tema de la logística en la Liga 1, y rememoró el viaje que hicieron a Cajabamba en el inicio de la Liga 1 2025.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre el tema de la logística en la Liga 1?

El entrenador argentino precisó, además, que si en algún momento Universitario no puede ir en avión o en chárter, ellos no tendrán problemas en despalzarse por carretera en bus. Asimismo, remarcó que si un equipo hace una buena planificación, no debería haber problemas.

"Fuimos a Cajabamba, es complicado. Si se puede ir en avión, en chárter bienvenido sea, las logísticas son las que te permite el país. Si no hay, iremos en bus, fuimos el primer equipo grande que fue a Cajabamba. Si haces una buena planificación no vas a tener ningún problema. Hay que mejorar las canchas, infraestructuras, eso me parece más importante", declaró.

¿Cómo quedó Universitario vs Sport Huancayo?

El equipo crema se impuso por 3-1 en calidad de local. Álex Valera, Jairo Concha y Williams Riveros anotaron para Universitario, mientras que Marlon de Jesús descontó de penal en el final para Sport Huancayo.