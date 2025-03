Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura: tabla de posiciones y resultados de la Liga 1

Luego de la participación de la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, vuelve el torneo nacional. Desde este jueves 27 al domingo 30 se llevará a cabo la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, que tiene como líder a FBC Melgar con 12 unidades, seguido de Alianza Lima con la misma cantidad de puntos, pero con menor diferencia de goles; mientras que Universitario marcha en la cuarta casilla con 10 unidades y un partido menos.

La jornada empieza este jueves con los duelos entre Comerciantes Unidos vs Atlético Grau y Ayacucho FC vs FBC Melgar, luego el sábado se jugará el Alianza Atlético vs Cusco FC y Universitario vs Sport Huancayo; el sábado tendremos ADT vs Alianza Lima, Sporting Cristal vs Deportivo Binacional y Deportivo Binacional vs Sport Boys y; finalmente, la fecha se cerrará el domingo con los compromisos entre Los Chankas vs Alianza UDH y Juan Pablo II vs UTC; Cienciano descansa esta jornada.

Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura 2025

Fecha Hora Partido Estadio Canal 27.03 1.00 p. m. Comerciantes Unidos vs Atlético Grau Germán Contreras L1 Max 27.03 3.30 p. m. Ayacucho FC vs FBC Melgar Municipal de Huanta L1 Max 28.03 3.30 p. m. Alianza Atlético vs Cusco FC Campeones del 36 L1 Max 28.03 8.00 p. m. Universitario vs Sport Huancayo Monumental GOLPERU 29.03 1.00 p. m. ADT vs Alianza Lima Unión Tarma L1 Max 29.03 3.30 p. m. Sporting Cristal vs Deportivo Binacional Alberto Gallardo L1 Max 29.30 6.00 p. m. Deportivo Garcilaso vs Sport Boys Garcilaso de la Vega L1 Max 30.03 1.00 p. m. Los Chankas vs Alianza UDH Por confirmar L1 Max 30.03 3.30 p. m. Juan Pablo II vs UTC Por confirmar L1 Max

Tabla de posiciones Torneo Apertura 2025

Puesto Equipo PJ PG PE PP DF Puntos 1 FBC Melgar 4 4 0 7 6 12 2 Alianza Lima 5 4 0 1 5 12 3 Deportivo Garcilaso 5 3 2 0 4 11 4 Universitario 4 3 1 0 7 10 5 Sport Huancayo 5 3 1 1 2 10 6 ADT Tarma 5 2 2 1 1 8 7 Alianza Atlético 5 2 2 1 3 7 8 Sporting Cristal 5 2 1 2 0 7 9 Sport Boys 5 2 1 2 -1 7 10 Deportivo Binacional 4 2 0 2 2 6 11 Atlético Grau 4 2 0 2 -1 6 12 Cienciano 5 1 2 2 -1 5 13 Ayacucho FC 5 1 1 3 -3 4 14 Cusco FC 4 1 1 2 -3 4 15 Los Chankas 4 0 3 1 -2 3 16 Comerciantes Unidos 4 0 2 2 -2 2 17 Alianza Universidad 5 0 2 3 -6 2 18 UTC 4 0 2 2 -7 2 19 Juan Pablo Ii 4 0 0 4 -5 0

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 2025?

DIRECTV, compañía líder en transmisiones deportivas, transmitirá el Torneo Apertura de la Liga 1, a través del servicio satelital de televisión y de la plataforma de TV en vivo y streaming DGO.

Los partidos de la primera división peruana estarán disponibles en la señal L1 Max (canales 604/1604 HD), mientras que la señal L1 (canales 603/1603 HD) contará con repeticiones, previas y el minuto a minuto de los encuentros.