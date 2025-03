El enfrentamiento entre Reimond Manco y Jefferson Farfán parece estar cerca de llegar a su punto más alto. En una transmisión en vivo por TikTok, el ex ‘Jotita’ dejó claro que está listo para entrar a una guerra contra la ‘Foquita’, luego de unas declaraciones polémicas emitidas por este último en su programa ‘Enfocados’, donde lo comparó con Raúl Ruidíaz con intenciones, según el propio Manco, de minimizarlo. ‘Rei’ lanzó una advertencia contundente y aseguró que no dudará en responder al ídolo de Alianza Lima con todo lo que tiene.

El conflicto entre ambos jugadores no es nuevo, pero la tensión escaló luego de una serie de comentarios que ambos intercambiaron en redes sociales y en programas de streaming. Con una fuerte actitud desafiante, Manco mostró que no tiene miedo a enfrentar a Farfán y reveló que tiene todo un “arsenal” listo para lo que venga. Las palabras del mediocampista no pasaron desapercibidas, y las reacciones no se hicieron esperar.

Reimond Manco enfurece contra Jefferson Farfán y le manda advertencia

El conflicto entre Reimond Manco y Jefferson Farfán se intensificó luego de que el exjugador de la selección peruana se refiriera de manera despectiva a ‘Rei’ en un programa reciente de su podcast ‘Enfocados’. Farfán comparó al exmundialista sub-17 con Raúl Ruidíaz en una entrevista con la ‘Pulga’, algo que no pasó desapercibido para Manco, quien utilizó su cuenta de TikTok para darle una fuerte advertencia.

“Estoy asado, claro. Ya estoy harto de que ese tipo con todo el mundo me compare, siempre quiera minimizarme, siempre quiera burlarse de mí. ¿Qué pasa, papi? No te acuerdas cuando la vaca fue ternera. No te acuerdas cuando yo estaba en Venezuela y me llamaste a rogarme que te haga un favor”, arremetió Manco.

“Vamos a ver, pues. ¿Quieres guerra? Bueno, yo tengo el arsenal listo, papi. Porque de huev*** está lleno el cementerio y yo huev** no soy. Diferente es que quiera evitar problemas, que me quede callado y que me haga el loco, pero tú estás abusando y pasándote de la raya”, añadió el conductor del podcast ‘Rivales no enemigos’.

Finalmente, Manco envió una fulminante advertencia al ‘galáctico’. “El que se pica pierde. Una más y yo ahí sí te voy a responder con todo. Después veremos quién pierde y quién no. A quién le cree la gente y a quién no. Yo me he quedado callado todo este tiempo, pero después te iré soltando una por una”, sentenció.

Reimond Manco explotó luego que Jefferson Farfán lo comparara con Raúl Ruidíaz

El detonante que encendió la chispa entre Reimond Manco y Jefferson Farfán fue una comparación realizada por el exjugador de la selección peruana, quien, en medio de una discusión sobre el fútbol local, mencionó a Manco junto a otro nombre de peso: Raúl Ruidíaz. Esta comparación no fue bien recibida por Manco, quien, según sus propias palabras, sintió que se le estaba tratando de igualar con un jugador que no tiene la misma trayectoria ni los mismos logros.

“Yo conozco al ‘Chato’ (Ruidíaz), ahí te das cuenta que ya hay malicia, al preguntarle a un hue*** que no juega en tu posición, quién es mejor, compararlo conmigo, ahí te das cuenta la malicia, el tono de burla”, inició.

“Si yo hablara de ese jugador, te juro que cavaría un pozo y se enterraría 5 metros bajo tierra, pero yo no soy igual que él, yo sí soy gente, respeto a su familia, lo respeto como jugador, solo como jugador que quede claro, eso se llama tener principios. Y si me sigue nombrando es porque le funciona. Está bien, no hay problema, algún día iré a su programa”, apuntó.