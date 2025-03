La selección peruana se prepara para enfrentar a Bolivia en una nueva fecha de las Eliminatorias 2026. Con la mirada puesta en mejorar su rendimiento, las voces dentro del mundo del fútbol peruano no dejan de debatir sobre quiénes deben ser los jugadores titulares. En este contexto, un exfutbolista de la Bicolor como Reimond Manco dejó clara su opinión sobre un tema que genera controversia: el puesto de Renato Tapia en el once titular.

Manco expresó sin tapujos su preferencia por Pedro Aquino sobre Tapia para el duelo ante Bolivia. Según el exfutbolista, el actual jugador del Leganés no tiene la capacidad necesaria para aportar lo que la selección necesita en ese partido clave.

Reimond Manco cree que Pedro Aquino debe ser titular en vez de Renato Tapia ante Bolivia

Para Reimond Manco, el encuentro contra Bolivia demanda una mejora en la creación del juego en el medio campo. Es por eso que, según su análisis, Pedro Aquino sería el reemplazo ideal para Renato Tapia. A pesar de que Manco no duda de las cualidades de Tapia, resaltó que el volante de Leganés carece de la capacidad de generación de fútbol que necesita la selección peruana en este tipo de partidos.

“Futbolísticamente hablando, Pedro Aquino tiene mejor pie que Renato Tapia. Ahora, Tapia ha sido un poco más ordenado y todo lo demás, pero para lo que se necesita mañana, yo pondría a Aquino. No me disgusta Tapia, ojo, me encanta como jugador. Pero sobre qué es lo que necesitamos ante Bolivia y de lo que estamos adoleciendo, creo que Aquino sería el idóneo”, aseveró en el podcast ‘Rivales no enemigos’.

Esta sugerencia pone de manifiesto las diferencias en el estilo de juego entre ambos elementos. Mientras Tapia se caracteriza por su capacidad de recuperación y orden en el medio campo, Aquino destaca por su visión y capacidad para organizar el juego desde dicha zona. Esto hace que la elección de quién debe ser titular en el Perú vs Bolivia no sea tan sencilla, pero Manco parece tener claro quién debe ocupar ese lugar.

Giancarlo Granda y Roberto Palacios piden que Renato Tapia no siga como titular

No solo Reimond Manco se pronunció sobre la situación de Renato Tapia en la selección peruana. Otros personajes de fútbol también mostraron su desacuerdo con la idea de que Tapia siga como titular indiscutible. Uno de ellos fue Roberto Palacios, el recordado ‘Chorri’, quien también considera a Pedro Aquino como gran candidato para jugar en reemplazo de Renato Tapia.

“Hay que evaluar quién llega mejor, si Aquino o Tapia. Ante Bolivia, no se pueden usar a ambos. Debemos hacerles sentir que están de visita y apostar por todo el poderío en ataque. Por eso, debe jugar solo uno de los dos. A mí me gusta Aquino, creo que tiene más visión de juego”, señaló.

Por su parte, Giancarlo Granda considera que el ‘Cabezón’ debería salir de la volante de la Bicolor y retroceder a la defensa. “A mí Renato Tapia me gusta más como central, creo que pierde muchas pelotas en el medio. ¿Quién puede ser el volante que lo reemplace? Porque Aquino no juega nunca en el Santos o juega muy poco, es un volante ancla. Jesús Castillo en Portugal alterna buenas y malas”, sostuvo.