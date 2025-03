La selección chilena no pasó del empate a cero ante Ecuador y quedó en el último lugar de la tabla de posiciones con 10 unidades a falta de cuatro fechas para que culminen las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Tras el término del encuentro, Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa y se refirió tanto a las pifias que recibió por parte de los hinchas de la Roja, como sus chances de seguir siendo DT.

"Yo tengo toda la energía, no tengo ningún problema, al contrario, estoy contento, no me gustaría dejar el cargo en estos momentos, quiero estar al lado de los muchachos, quiero estar al lado de esta situación, porque creo que es lo que me corresponde como entrenador, me corresponde como cuerpo técnico, asumir la responsabilidad", empezó declarando Ricardo Gareca.

Tras esto, el 'Tigre' se refirió a los abucheos que recibió durante el partido ante Ecuador. En primer lugar agradeció a los hinchas que llegaron al Nacional de Santiago y después se dio un tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido.

"Lógicamente, a pesar de que el ambiente no es el ideal, no lo que uno busca, hay que respetar, hay que ser muy respetuosos del público, hoy vinieron a apoyarnos masivamente, coparon el estadio, solo hay palabras de agradecimiento, después entiendo el disgusto, entiendo el malestar, todo lo que de pronto puede llegar a ocurrir", añadió el 'Tigre'.

"Creo que no es momento para que nosotros dejemos la situación, al menos por parte nuestra, me gustaría estar al lado de los muchachos, me gustaría al frente de esta situación, me gustaría revertirla, de alguna manera u otra, entonces eso es a cuanto mi estado de ánimo, no es el mejor, terminó un partido que teníamos expectativa de ganarlo, el clima no fue el mejor, por lo menos para mí, pero bueno soy muy respetuoso en cuanto a las manifestaciones que se pueden llegar a hacer. También soy respetuoso del contrato, me gusta esta clase de desafíos, me gustaría tener la posibilidad de terminar todo esto", finalizó el entrenador de la selección chilena.