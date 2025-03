Perú cayó 1-0 ante Venezuela por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y complicó, una vez más, sus chances de clasificar a la siguiente Copa del Mundo. En el primer tiempo, el árbitro Cristian Garay cobró un discutido penal por una falta de Carlos Zambrano que luego Salomón Rondón cambió por gol. Luego, anuló el empate de la selección peruana gracias al tanto de Bryan Reyna por una supuesta mano del atacante de Belgrano. Tras el partido, Paolo Guerrero disparó contra la terna arbitral, la cual estaba conformado en su totalidad por jueces chilenos.

A ras de cancha, el delantero de la selección peruana se mostró bastante molesto debido a la programación de árbitros chilenos para este encuentro y aseguró que la Conmebol debía de poner réferis de otras nacionalidades para este partido clave para la Bicolor.

Declaraciones de Paolo Guerrero tras derrota de Perú ante Venezuela por las Eliminatorias 2026

"Somos cojudos, somos cojudos. No nos pueden poder una terna chilena. Tienen que ponernos árbitros argentinos o uruguayos, pero no nos pongan un chileno. No me jodan", declaró el atacante nacional para Movistar Deportes.

El máximo artillero de la selección peruana solo manifestó ello y luego, con evidente fastidio, se dirigió a los camerinos. El delantero de Alianza Lima fue titular y jugó todo el partido.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026