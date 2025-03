La selección chilena empató a cero con Ecuador en el Nacional de Santiago y quedó en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con 10 unidades, la misma cantidad de Perú, con peor diferencia de goles (-12). Tras el término del encuentro, Arturo Vidal declaró para la prensa y dejó fuertes declaraciones sobre la continuidad de Ricardo Gareca.

En diálogo con ESPN Chile, el volante chileno analizó lo que fue el empate sin goles ante la selección de Sebastián Beccacece y si bien no sumaron tres puntos, el 'King' enfatizó en que se va contento por lo que hicieron sus compañeros. En cuanto a Ricardo Gareca, Vidal aseguró que no sabía si "hay que respaldarlo hasta el final".

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre la continuidad de Ricardo Gareca?

"No sé si hay que respaldarlo hasta el final. Yo no me quiero meter. Me voy contento por lo que se hizo hoy porque he visto crecer a mis compañeros. Están más maduros, tienen personalidad, carácter, mucha calidad. Me voy tranquilo y, al final de la Eliminatoria, verá la ANFP qué decisión toma, pero el equipo juega cada vez mucho mejor".