[El Canal del Fútbol] Partido Ecuador vs Chile en vivo por la fecha 14 de las Eliminatorias 2026

Chile vs Ecuador EN VIVO juegan este martes 25 de marzo en un decisivo partido por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, a partir de las 7.00 p. m. (hora ecuatoriana y peruana) y 9.00 p. m. (hora chilena), y la transmisión estará a cargo de la señal de El Canal del Fútbol. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece afrontan un gran momento y se ubican como único escolta de Argentina. Un triunfo en territorio sureño los pondría a un paso del Mundial 2026 y, además, les permitiría darle la estocada final al equipo de Ricardo Gareca. La Roja tiene la urgencia de ganar para no seguir hundiéndose en el fondo de la tabla de posiciones.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Chile?

En territorio ecuatoriano, el partido Ecuador vs. Chile empieza a las 7.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países.

México: 6.00 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador : 7.00 p. m.

: 7.00 p. m. Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.

Paraguay, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Chile?

En la TV ecuatoriana, la transmisión del Ecuador vs. Chile irá por la señal de El Canal del Fútbol. Consulta cómo verlo desde otras partes del continente.

Argentina: DSports

DSports Chile: Chilevisión, ESPN y Disney Plus.

Chilevisión, ESPN y Disney Plus. Colombia: Ditu

Ditu Perú: Movistar Eventos 2

Movistar Eventos 2 Paraguay: GEN (diferido)

GEN (diferido) Venezuela: Simple Plus

Simple Plus Uruguay: AUF TV, DSports Uruguay y Antel TV.

¿Dónde ver Ecuador vs. Chile en El Canal del Fútbol?

Si quieres seguir el encuentro Ecuador vs. Chile por las pantallas de El Canal del Fútbol, sintoniza las siguientes señales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.

Satélite

DirecTV : Canal 632 (SD/HD), canal 1632 (HD) | Premium: Canal 631 (SD), canal 1631 (HD).

: Canal 632 (SD/HD), canal 1632 (HD) | Premium: Canal 631 (SD), canal 1631 (HD). Movistar TV : Canal 484 | Premium: canal 486 (SD), canal 896 (HD).

: Canal 484 | Premium: canal 486 (SD), canal 896 (HD). Claro TV : Canal 189 | Premium: canal 190 (SD), canal 490 (HD).

: Canal 189 | Premium: canal 190 (SD), canal 490 (HD). TuVes HD : Canal 505 | Premium: canal 504 (SD), canal 114 (HD).

: Canal 505 | Premium: canal 504 (SD), canal 114 (HD). Entel TV HD: Canal 220 | Premium: canal 242 (SD), canal 243 (HD).

Cable

VTR : Premium: canal 165 (SD) | canal 855 (HD).

: Premium: canal 165 (SD) | canal 855 (HD). Claro TV: Canal 189 | Premium: canal 190 (SD), canal 490 (HD).

¿Cómo ver Ecuador vs. Chile ONLINE?

Para que no te pierdas el Ecuador vs. Chile por internet, puedes contratar los planes de El Canal del Fútbol que incluyen los cotejos de las Eliminatorias a través de su cuenta oficial en YouTube. En el caso de que no te sea posible costear este servicio, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

Ecuador vs. Chile: pronóstico

Según las principales casas de apuestas, Chile parte como favorito para imponerse a Ecuador debido principalmente a su localía.

Betsson: gana Ecuador (2,95), empate (3,05), gana Chile (2,60)

Bet365: gana Ecuador (2,90), empate (3,10), gana Chile (2,55)

Betano: gana Ecuador (3,00), empate (2,95), gana Chile (2,65)

1XBet: gana Ecuador (3,07), empate (3,14), gana Chile (2,70)

Coolbet: gana Ecuador (3,00), empate (3,05), gana Chile (3,00)

Doradobet: gana Ecuador (2,90), empate (3,10), gana Chile (2,90).

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Tras 13 fechas disputadas, la selección chilena se ubica última con 9 puntos, mientras que el combinado ecuatoriano se posiciona segundo con 22 unidades.