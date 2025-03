Reimond Manco revela que la Federación Peruana de Fútbol tiene planes a largo plazo con Óscar Ibáñez, quien busca replicar el éxito de Lionel Scaloni en Argentina. La selección peruana se prepara para las Eliminatorias 2026 con un enfoque renovado.

La era de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana comenzó el 10 de marzo, cuando se dio a conocer la lista de convocados para los entrenamientos en la Videna. Con la mirada puesta en los cruciales partidos contra Bolivia y Venezuela, el nuevo entrenador busca obtener los seis puntos necesarios para avanzar en las Eliminatorias. Sin embargo, la duración de su contrato ha sido objeto de especulación, ya que muchos lo consideran un técnico interino.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre el proyecto de la FPF con Óscar Ibáñez?

En este contexto, Reimond Manco compartió información sobre las intenciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) respecto a Ibáñez. Según Manco, el plan es que el exentrenador de Cienciano no solo asuma un rol temporal, sino que se establezca un proyecto a largo plazo similar al que llevó a Lionel Scaloni a la cima del fútbol argentino.

“Tengo información de que Ibáñez, su idea en lo poco o mucho que pueda durar en el cargo, que definitivamente la persona que me ha contado, me ha dicho que Ibáñez no viene a ser interino. Quiere que pase lo mismo que pasó con Scaloni en Argentina. No sé si a ese nivel, pero sí a proponer un trabajo a largo plazo”, sostuvo en el programa de YouTube ‘Rivales No Enemigos’

Asimismo, afirmó que la idea de Ibáñez es implementar un cambio generacional en la selección. “Quiere empezar haciendo el cambio generacional, obviamente van a haber caras conocidas, pero quiere ir metiendo de a pocos a chicos nuevos, caso Kenji Cabrera, Matías Lazo, y otros que vienen haciendo las cosas bien para darle minutos”, indicó.

La búsqueda de un técnico de renombre

A pesar de la llegada de Ibáñez, la FPF inicialmente buscó un técnico de mayor renombre y trayectoria internacional. Sin embargo, ante la falta de aceptación por parte de candidatos con experiencia, se optó por el exentrenador de Cienciano. La situación se complica aún más con la proximidad de los partidos contra Bolivia y Venezuela, lo que deja abierta la posibilidad de un cambio de mando en el futuro.

La comparación con Lionel Scaloni es inevitable, ya que el actual técnico argentino comenzó su carrera como interino y, gracias a sus buenos resultados, logró un contrato que lo mantiene al frente del equipo hasta 2026. Manco sugiere que la FPF podría seguir un camino similar, apostando por la continuidad de Ibáñez si logra buenos resultados en las Eliminatorias.