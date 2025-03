Renato Tapia, el experimentado mediocampista de la selección peruana, no dudó en ofrecer un análisis sincero y directo sobre la situación actual del fútbol nacional en las Eliminatorias 2026. En declaraciones a la prensa previo al duelo contra Bolivia, el volante se mostró preocupado por el rendimiento de la selección y, a la vez, desbordó un nivel de autocrítica. Según el jugador, la Bicolor se encuentra por debajo de las principales potencias sudamericanas y, a pesar de contar con un grupo talentoso, las expectativas no se cumplen dentro del campo.

El futbolista también aprovechó para responder a las críticas que circularon sobre su compromiso con la camiseta peruana. Ante los cuestionamientos de algunos hinchas y periodistas, Tapia dejó claro que nunca ha dado un paso al costado y reiteró su compromiso inquebrantable con la selección.

Renato Tapia hace duro análisis sobre la actualidad de la selección peruana

El mediocampista de la selección peruana, Renato Tapia, es conocido por su franqueza y honestidad cuando se trata de hablar sobre el fútbol y el rendimiento de su equipo. En recientes declaraciones, no escatimó palabras al referirse a la realidad de la Bicolor en las Eliminatorias 2026. Para el volante, el equipo nacional atraviesa un momento de transición y de adaptación, en el que los resultados no se corresponden con las expectativas de los seguidores del fútbol peruano.

“Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y de los que somos. Hemos malacostumbrado al hincha a siempre tener resultados favorables. No podemos ser tan pesimistas de decir ‘somos últimos, vamos a perder porque jugamos con gente que está arriba de nosotros’. Hoy por hoy, todo equipo de Sudamérica está por encima de nosotros, y esa es la realidad por lo que muestra la tabla”, sostuvo el ‘Cabezón’.

Pese a ello, el volante del Leganés confía en el equipo y promete que lo darán todo para revertir la situación. “Depende de nosotros, sabemos la capacidad que tenemos. Tenemos un gran comando técnico que nos va a ayudar para poder enfrentar lo que queda de Eliminatorias y seguir soñando hasta donde se dé y luchar hasta el último”, declaró.

Renato Tapia responde cuestionamientos a su compromiso con la selección peruana

En medio de la tensión por el rendimiento de la selección peruana, Renato Tapia ha sido uno de los jugadores más cuestionados por algunos sectores de la hinchada y la prensa deportiva. Las críticas se centraron en su nivel de compromiso con la camiseta bicolor, especialmente luego de algunas ausencias en partidos amistosos y partidos de eliminatorias. Sin embargo, Tapia no dudó en responder con contundencia.

“En cuanto a los rumores, creo que yo nunca he dicho que no a la selección peruana. Eso lo vine hablando con Luis Advíncula, se van a cumplir casi 12 años de estar en la selección y siento que he dado todo, he perdido otras cosas por la selección y me siento tranquilo. Sé lo que doy para el grupo y la selección, estoy tranquilo”, indicó.