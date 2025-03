El último domingo 9 de marzo, Óscar Ibáñez anunció la lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En total, el DT interino llamó a un total de 28 jugadores, entre los que sorprendió fue el regreso de Paolo Guerrero, quien presuntamente había anunciado su retiro de la Blanquirroja hace algunas semanas.

Uno de los que se pronunció sobre el regreso del 'Depredador' fue Eddie Fleischman. El periodista deportivo, a diferencia de anteriores oportunidades, estuvo de acuerdo con su llamado. Incluso, explicó por qué Ibáñez habría decidido contar con el delantero para lo que resta de las Eliminatorias.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre la convocatoria de Paolo Guerrero a la selección peruana?

En la última edición del programa 'Full Deporte', Eddie Fleischman opinó sobre la convocatoria de Paolo Guerrero. El comunicador aseguró que su regreso a la Bicolor es correcto, puesto que ahora sí ha hecho una buena pretemporada con Alianza Lima y está en una mayor exigencia futbolística.

"Poniéndome en el lugar de Óscar Ibáñez, obligado a sumar 6 puntos, Paolo Guerrero a diferencia del año pasado, ahora sí hizo una buena pretemporada, ahora sí está con continuidad en un rigor mayor, ya no es el Paolo Guerrero de hace un año en el que no jugaba en Vallejo, que no había hecho pretemporada y que se preparaba mal/tarde/nunca en Brasil con un preparador físico", sostuvo.

"Si Óscar Ibáñez pensara en lo que resta de la Eliminatoria y el próximo año, Paolo Guerrero no debe estar en mi opinión. Pero, si Óscar Ibáñez se está enfocando, como me consta, solo en estos dos partidos, entiendo que tenga como alternativa a Paolo Guerrero para las circunstancias que él considere", añadió.

Lista de convocados de la selección peruana para las Eliminatorias 2026

A continuación, conoce a los 28 jugadores que llamó Óscar Ibáñez para los encuentros de la selección peruana ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias 2026.