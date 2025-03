Un tenso intercambio de palabras entre los comentaristas Óscar del Portal y Toño Vargas marcó la previa del triunfo de Perú ante Bolivia, correspondiente a la fecha 13 de las Eliminatorias 2026. La discusión, transmitida en vivo, dejó a los televidentes sorprendidos por la intensidad del debate.

El desencadenante de la controversia fue el comentario de Del Portal sobre el mal estado del campo de juego del Estadio Nacional. A pesar de su intento de ser diplomático, su afirmación no fue bien recibida por Toño Vargas, quien se refirió a la capacidad de la selección peruana para superar cualquier adversidad.

Discusión entre Óscar del Portal y Toño Vargas en vivo

Óscar del Portal, al inicio de la transmisión, expresó: "Me queda agregar que, lamentablemente, el campo de juego no se encuentra en la mejor de las condiciones y estoy siendo dulce en la expresión, porque la verdad el campo está malo".

Toño Vargas, con un tono desafiante, replicó: "Si la selección no tiene un buen resultado, no es por la cancha. Acá he visto jugar a los Chumpitaz, Cubillas, Oblitas en peores condiciones y han hecho unos partidazos". Esta defensa de la historia del fútbol peruano provocó la reacción sarcástica de del Portal.

La discusión se intensificó cuando del Portal invitó a Vargas a comprobar el estado del campo de juego. "Si quieres, puedes bajar para que la veas, porque de arriba se ve verdecita. Está pintada, señor", resaltó. La respuesta de Vargas fue igualmente firme: "Yo empecé jalando cables, fui planta baja y sé cómo es el gramado del Estadio Nacional. Usted está justificando la cancha".

Los ánimos continuaron caldeándose, y del Portal dejó claro su punto de vista: "No estoy justificando nada, estoy informando nada más. ¿Acaso dije que si hace un mal partido es por la cancha? Simplemente, di la información. Si no te gusta, dime e informo otra cosa, porque que yo sepa el conductor es Erick y no tú". La tensión en el set era palpable, y la discusión parecía no tener fin.

Ante la escalada del conflicto, Erick Osores, conductor del programa, intervino para poner paños fríos a la situación. Aclaró que la intervención de del Portal era una información, mientras que la opinión de Vargas era personal.

¿Cómo quedó el partido entre Perú vs Bolivia?

La selección peruana se impuso por 3-1 ante Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026. Los goles locales fueron anotados por Andy Polo, Paolo Guerrero y Edison Flores.