La ausencia de Alex Valera en la lista de convocados de la selección peruana generó gran repercusión. A pesar de sumar minutos en el reciente triunfo de Universitario de Deportes frente a Sport Boys por la Liga 1, el delantero no fue considerado por el entrenador Óscar Ibáñez para los decisivos partidos frente a Bolivia y Venezuela.

En medio de este panorama, el periodista Erick Osores se mostró sorprendido con la situación del goleador crema y remarcó que su baja no es por lesión; asimismo, el hombre de prensa indicó que Valera debería sincerarse sobre si desea representar a la Bicolor. Esta no es la primera vez que el artillero sale de una convocatoria debido a "motivos personales": en el 2024 protagonizó un episodio similar previo a la Copa América.

Osores y su fuerte opinión sobre la negativa de Alex Valera a la selección peruana

"La verdad es que pocos entendemos esa decisión. ¿Quién se bajó? ¿Valera o Ibáñez lo bajó a Valera? No se trata de lesión. Bueno, si Valera no quiere jugar por la selección que se sincere", manifestó al inicio del programa 'Fútbol en América'.

Si bien el comunicador reconoció la entrega que tuvo el delantero de 28 años en las ocasiones que le tocó vestirse con la camiseta de la selección peruana, también hizo referencia a la desconfianza del hincha hacia él a raíz del partido del 2024 ante Brasil por las Eliminatorias, el cual no pudo disputar debido a una lesión.

"Aquella vez muchos desconfiaron de Valera y yo ni por acá (lo pensó), pero hoy te digo, siento, creo, me anticipo a decir que Valera no quiere estar. Y está en su total derecho. Entonces, hay que empezar a apostar por Luis Ramos o Goicochea que no está convocado y dejó buenas sensaciones en la sub-20", concluyó.

¿Por qué Alex Valera no fue convocado a la selección peruana?

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el delantero de Universitario no fue llamado debido a temas personales. "Por temas netamente personales, Álex Valera no será convocado a la selección peruana", escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter).