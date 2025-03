El fútbol sudamericano está en plena euforia de cara a las Eliminatorias 2026. En un nuevo capítulo de la rivalidad entre Perú y Bolivia, Óscar Villegas, técnico de la selección boliviana, se pronunció con dureza sobre la convocatoria de destacados jugadores peruanos como Paolo Guerrero y André Carrillo. En sus palabras, el estratega destacó que la selección peruana atraviesa un momento complicado y, a pesar de la inclusión de estos nombres, el equipo está “necesitado” de mejorar en diversos aspectos.

El regreso de estos jugadores genera expectativas tanto en Perú como en Bolivia, dos selecciones que se alistan para los próximos compromisos en la jornada de las eliminatorias mundialistas. Sin embargo, el entrenador boliviano no dudó en criticar la situación de su rival y dejó claro que Bolivia se enfrenta a una oportunidad única para conseguir un resultado favorable ante un equipo que, según él, se encuentra en un proceso de ajuste.

¿Qué dijo el DT de Bolivia ante la convocatoria de Paolo Guerrero y André Carrillo en Perú?

Óscar Villegas se pronunció sobre la convocatoria de figuras como Paolo Guerrero y André Carrillo en la selección peruana y destacó que estos jugadores tienen gran renombre en el fútbol sudamericano. Según el estratega, la convocatoria de estos futbolistas refleja la necesidad urgente de Perú por encontrar su mejor nivel, especialmente considerando el complicado panorama que atraviesa en las Eliminatorias 2026.

“Veo que es un Perú motivado, necesitado, que se juega sus últimas chances de poder seguir en carrera por la clasificación al Mundial y por supuesto que el partido va a ser muy difícil. Para Bolivia no hay ningún rival accesible, somos una selección que está en crecimiento, en progreso, que intenta en cada fecha mejorar. Obviamente que Perú no es el mejor ubicado en la tabla, pero eso no significa que no sea fuerte, que no vayan a buscar el resultado”, inició el entrenador de la Verde.

“En su convocatoria tiene a varios históricos que apuntan a la experiencia de jugadores que saben afrontar esta presión. Por eso, obviamente Perú se juega prácticamente todo”, señaló Villegas en referencia a la convocatoria de jugadores como Paolo Guerrero y André Carrillo, quienes vuelven a la selección.

¿Cuándo juega Perú vs Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026?

El enfrentamiento entre Perú vs Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026 se perfila como uno de los más esperados por los fanáticos del fútbol sudamericano. Este encuentro, crucial para las aspiraciones de ambos equipos en su camino hacia la clasificación al Mundial, se disputará el jueves 20 de marzo de 2025, desde las 8.30 p. m. (hora local), en el Estadio Nacional.

Ambas selecciones llegarán a este compromiso con mucho en juego, lo que promete hacer de este partido una batalla de altura tanto en lo físico como en lo táctico. La expectativa en ambos países crece con cada jornada, y este encuentro podría ser un parteaguas para las aspiraciones mundialistas de Perú y Bolivia.