Sebastián Britos fue titular en el Universitario vs Sport Boys. Foto: composición LR/captura de GOLPERU

Este domingo 9 de febrero, Universitario derrotó 2-0 a Sport Boys en el Estadio Nacional por la jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Con goles de Martín Pérez Guedes y Edison Flores, los cremas sumaron tres puntos que les permite ponerse cuartos en la tabla de posiciones con una fecha pendiente. El resultado de esta tarde en el coloso José Díaz pasa por la gran actuación del portero Sebastián Britos.

El guardameta uruguayo no venía en su mejor momento, por lo que se había ganado algunas críticas de los hinchas merengues. Sin embargo, ante la Misilera, se volvió a encontrar con su mejor versión. Tras este compromiso, acudió a conversar con la prensa, pero visiblemente incómodo.

Sebastián Britos molesto tras declarar a la prensa luego del triunfo de Universitario

Sebastián Britos fue elegido como la figura del 'U' vs Boys. Por este motivo, se acercó a charlar con las cámaras de GOLPERU. No obstante, no ocultó su incomodidad por brindar declaraciones, ya que venía siendo fuertemente criticado por la afición crema.

"Vengo acá obligado. No he estado con ganas de hablar y hoy tampoco. Uno tiene que ser consciente cuando las cosas van o no van tan bien. Bueno, medio obligado vengo a dar la cara. (Estoy) contento porque yo necesitaba un partido así, el equipo también lo necesitaba. Claro que da confianza", declaró para la transmisión del partido.

¿Cómo quedó Universitario vs Sport Boys por la Liga 1 2025?

Universitario venció por 2-0 a Sport Boys en el Estadio Nacional. Luego de varios días de incertidumbre por saber dónde se iba a jugar este partido, el coloso José Díaz albergó fue ratificado como el escenario.

Los goles de Martín Pérez Guedes y Edison Flores le dieron la victoria al equipo de Fabián Bustos. Boys había descontado por medio de Nequecaur, pero una mano previa en la jugada invalidó el tanto. De esta manera, los de Ate se quedan con tres puntos valiosos y se ubican en los puestos de arriba.