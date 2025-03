Universitario de Deportes consiguió un valioso triunfo 2-0 ante Sport Boys y se mantiene en la pelea por la punta del Torneo Apertura de la Liga 1. Más allá del resultado, uno de los aspectos que más polémica causó fue el tema del arbitraje. Desde ambos equipos criticaron el desempeño del juez Micke Palomino.

Uno de los que cuestionó el accionar del colegiado durante el cotejo fue Jean Ferrari, administrador del club merengue. A través de sus redes sociales, el directivo reveló una fuerte imagen de cómo quedó la mano del volante chileno Rodrigo Ureña tras el compromiso.

Jean Ferrari muestra fuerte imagen de la lesión de Rodrigo Ureña en su mano

El experimentado volante habría sufrido un pisotón durante el partido y tuvo que ser atendido por el personal médico, que le aplicó un vendaje, para que pueda continuar. Ante lo acontecido, Ferrari publicó un fuerte mensaje contra el arbitraje por cortar el juego y permitir "mucha fricción".

"Más allá del triunfo, el juego fue muy trabado y el arbitraje no ayudó a que se haga fluido el partido, mucha fricción permitida. Una muestra de lo de ayer es como quedó la mano de Ureña. Esto no se debe permitir", expresó el administrador en su cuenta de X (antes Twitter).

Publicación de Jean Ferrari sobre lesión de Ureña. Foto: Twitter

¿Qué dijo Jean Ferrari tras el Universitario vs Sport Boys?

Al finalizar el cotejo, Ferrari se refirió al rendimiento que vienen mostrando los dirigidos por Fabián Bustos en el arranque de la Liga 1. Además, aprovechó para cuestionar el estado del campo de juego del Estadio Nacional y el desempeño de los árbitros.

"En tema de rendimiento vamos de menos a más. En cuanto a resultados, a pesar de que tenemos un partido pendiente, estamos en la pelea. El equipo está jugando bien, pese a que hoy no fue un partido fluido, por el estado del campo, y el arbitraje también no ayudó", manifestó en diálogo con los medios de comunicación.

"Fue un partido raro, la cancha no ayudó para que sea fluido, peor aún si no la mojan. Más allá de ganar, fue un partido trabado, con muchas faltas, el arbitraje no ayuda a que sea más fluido, independiente del resultado, no fue un buen partido. Esperemos que mejore en general, con mejores arbitrajes, con mejores canchas y con un rival que no cometa tantas faltas", agregó.