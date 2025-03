La victoria de Alianza Lima ante Ayacucho FC registró una controversia al finalizar del partido. Para sorpresa de muchos, el entrenador Néstor Gorosito decidió no brindar la conferencia de prensa pactada y dejó que el defensor Marco Huamán sea el encargado de responder las interrogantes de los medios de comunicación.

La actitud del entrenador íntimo ha sido objeto de críticas. De acuerdo a la periodista Ana Lucía Rodríguez, Gorosito se molestó por una demora y decidió abandonar la sala de prensa antes de que Édgar Ospina, entrenador de los ayacuchanos, culminara su intervención.

Erick Delgado arremete contra Gorosito por negarse a dar conferencia

Este hecho no pasó desapercibido para los comentaristas del programa ‘L1 Radio’, quienes expresaron su descontento con la decisión del técnico. Erick Delgado, exjugador de la selección peruana y comentarista del programa, fue uno de los más críticos. En sus declaraciones, enfatizó que la actitud de 'Pipo' fue una “falta de respeto” hacia el joven Marco Huamán

"Si yo fuera Huamán, me molestaría. Él tiene 22 años y no lo puede dejar solo allí en la conferencia. Si le preguntan por el sistema o cómo jugarán el martes (por Libertadores), no tiene que responder él. Por último, sacas a alguien del comando técnico y lo pones", manifestó.

"Me parece de mal gusto por el chico. Es una falta de respeto. Néstor Gorosito tiene que demostrar liderazgo. Y liderazgo es estar allí sentado. Si no tiene ganas porque se demoraron, pon al asistente técnico o al preparador de arqueros", agregó.

¿Cuándo juega Alianza Lima con Iquique?

El partido de vuelta entre Alianza Lima vs Deportes Iquique tendrá lugar el próximo martes 11 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute. El decisivo compromiso se podrá ver en Perú a partir de las 7.30 p. m. (9.30 p. m. en horario chileno).

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar ante Iquique?

Luego de vencer 2-1 en la ida, un triunfo o empate por cualquier marcador le bastará a Alianza Lima para avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por el contrario, una derrota lo llevará a los penales (si pierde por un gol de diferencia) o a la eliminación (si cae por dos o más tantos).