El arquero uruguayo Sebastián Britos recibió el apoyo de Erick Delgado tras el error que costó dos puntos a Universitario en su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2025. La crítica hacia el guardameta se intensificó tras el empate 1-1 contra Comerciantes Unidos, donde un blooper en los minutos finales dejó a la ‘U’ con un sabor amargo.

El incidente ocurrió el pasado domingo 9 de febrero, cuando Britos intentó despejar un balón con los puños, pero su acción resultó en un gol del rival Matías Sen. Este error generó un torrente de críticas en redes sociales, pero Delgado, exarquero de Sporting Cristal, salió en defensa de su colega, pues señaló que la responsabilidad no recae únicamente en el portero.

La defensa de Erick Delgado

Erick Delgado, al defender a Britos, enfatizó que el arquero no es el único responsable del resultado, sino que los culpables también son los jugadores de la línea defensiva, quienes se desatendieron de la jugada

“No hay nada que decir, él mismo lo ha aceptado, es un error completamente de Sebastián Britos, pero no estoy de acuerdo con que el arquero dice “mía” se abandone. Lo que yo considero es que el defensa tiene que ir y después que el arquero me lleve por delante, el defensa no puede abandonar la jugada”, señaló en el programa 'L1 Radio'.

“Que es falla de Britos, lo es, él lo ha aceptado, yo tampoco voy a satanizar porque es la primera fecha. Erró, no sé si sea por temas extrafutbolísticos que pasó esta semana, no lo sé, todo influye. Yo si creo que los defensas no pueden abandonar porque hay dos jugadas más antes que el jugador de Comerciantes meta el gol. Todos se confiaron”, agregó.

El contexto del error de Britos

El partido contra Comerciantes Unidos fue un debut complicado para Universitario, que no logró llevarse la victoria a pesar de tener la oportunidad de hacerlo.

El error de Britos, aunque notable, no fue el único factor que contribuyó al empate. La defensa del equipo también mostró debilidades que permitieron que el rival aprovechara la situación.

Reacciones de Britos y Ferrari

Tras el partido, Sebastián Britos se mostró afectado por el error, pero evitó profundizar en la jugada. “Las imágenes son elocuentes”, comentó, tras reconocer la presión que enfrentan los arqueros en situaciones críticas.

Por su parte, Jean Ferrari también defendió al guardameta, recordando que los errores son parte del juego y que lo importante es aprender de ellos. "Es parte de esto. Yo ya lo analizo más como exfutbolista y es parte del juego. Hay que tomar las cosas con calma. Somos seres humanos y podemos cometer errores", sostuvo.

Preparativos para el próximo encuentro

Universitario se alista para enfrentar a Cienciano el sábado 15 de febrero. Con la intención de corregir los errores del pasado, el equipo busca mejorar su desempeño y sumar puntos en el Torneo Apertura. La confianza en Britos y la defensa del equipo será clave para lograr un resultado positivo en su próximo compromiso.