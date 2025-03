Óscar Ibáñez, técnico interino de la selección peruana, ha realizado su primera convocatoria para las Eliminatorias Sudamericanas. Si bien en la relación se destaca el regreso de los referentes André Carrillo y Paolo Guerrero, algunos nombres como Kenji Cabrera, Kevin Quevedo y Erick Noriega llamaron a atención de los aficionados.

Antes de que se revelara la lista, el volante de Alianza Lima habló de las chances que tenía de ser considerado para los partidos contra Bolivia y Venezuela; sin embargo, sorprendió con sus declaraciones sobre los motivos de su llamado.

Erick Noriega sobre su convocatoria a la selección peruana

Erick Noriega, que viene mostrando un gran nivel como en la Liga 1 y la Copa Libertadores, ha sido convocado en un momento crucial. Su desempeño en el certamen continental no ha pasado desapercibido, lo que ha llevado al cuerpo técnico de la selección peruana a confiar en su capacidad para contribuir al equipo.

Hace algunos días, el futbolista de 23 años mencionó que su convocatoria tendría como principal motivo las bajas de la Bicolor para el cotejo frente a Bolivia del jueves 20 de marzo. Como es conocido, Carlos Zambrano y Miguel Araujo se encuentran suspendidos para este cotejo.

“Todavía no he hablado con (Óscar) Ibáñez, pero creo que si me convocan es por la cantidad de suspendidos y lesionados. Toca seguir trabajando”, comentó en una entrevista reciente con la periodista Darinka Zumaeta en el programa 'Al Volante'.

Convocados de Alianza Lima en la selección peruana

Renzo Garcés, Erick Noriega, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero fueron los futbolistas que Óscar Ibáñez citó para la selección peruana.

Los 6 convocados de Alianza Lima a la selección peruana. Foto: Twitter

Convocados de la selección peruana para las Eliminatorias