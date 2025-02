Sport Boys viene presentando algunos problemas con su localía en este inicio de la Liga 1 2025. El último fin de semana, la Misilera jugó a puertas cerradas en el Estadio Miguel Grau por la fecha 3 del Torneo Apertura ante Ayacucho FC debido a que, horas antes del encuentro, el Ministerio del Interior no dio las grantías para que el público ingrese. Esto generró el malestar en la directiva del cuadro rosado, ya que alegaron que presentaron toda los elementos necesarios para que el cotejo se desarrolle sin problemas. Este problema podría extenderse para el juego contra Universitario de Deportes en unas semanas.

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, Sport Boys aún no tiene habilitado el Estadio Miguel Grau para las próximas fechas del Apertura por una decisión de las autoridades. Ante esto, el elenco chalaco solicitó jugar ante Universitario en el Estadio Nacional con las dos hinchadas presentes, pero hasta el momento no han recibido una respuesta del Instituto Peruano del Deporte.

¿Por qué Sport Boys no podrá jugar ante Universitario en el Estadio Miguel Grau?

"Sport Boys es local ante la 'U' en la fecha 5 y el cuadro rosado no tiene habilitado el estadio Miguel Grau del Callao por decisión (alucinante) de las autoridades. Por eso, y además por taquilla, desde hace un mes se pidió jugar el partido en el Nacional y con doble hinchada. Sin embargo, hasta el momento no hay respuesta por parte del IPD que sí dio luz verde para eventos como, por ejemplo, el de la iglesia de los mormones", escribió el comunicador en su cuenta oficial de X.

Además, Sport Boys tampoco podrá utilizar el estadio de Villa El Salvador porque un tema de seguridad ni cambiar ni tampoco podrá cambiar su condición de local con la 'U' porque, a diferencia de otros años, esta temporada ya no se puede.

"Todo en cancha del IPD porque si no Boys no tendrá estadio para jugar ese partido ya que tampoco se podrá en Villa El Salvador (por seguridad). Además, este año ya no se puede cambiar la localía con el club visitante",

¿Cuándo se jugará el Sport Boys vs Universitario?

El partido entre ambas escuadras por la quita fecha del Apertura está programado para el próximo sábado 8 de marzo en un horario aún por confirmarse.