Universitario vs Atlético Grau estaba programado para disputarse el pasado domingo 23 de febrero. No obstante, la tragedia en el Real Plaza de Trujillo provocó que el partido se suspenda hasta nuevo aviso. Aún no hay una fecha definida para este compromiso, pero se especula que podría jugarse durante la preparación de la selección peruana para sus cotejos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

En consecuencia, esto implicaría que algunos futbolistas convocados de Universitario se pierdan algunos días de entrenamiento bajo las órdenes de Óscar Ibáñez. Al respecto, el DT interino de la Blanquirroja dejó en claro su postura y aseguró que no piensa ceder a ningún jugador.

¿Qué dijo Óscar Ibáñez sobre ceder a sus jugadores para partido de Universitario?

En conversación con el programa 'L1 Radio', Óscar Ibáñez señaló que los trabajos de la selección peruana empiezan el próximo 10 de marzo, por lo que espera contar con todos los convocados desde esta fecha. En este sentido, no piensa ceder a ningún futbolista de Universitario para el partido ante Atlético Grau.

"En el caso que me comentas, lamentable la suspensión por el hecho este que ocurrió, pero ahí en el tema de programación nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros el día 10 empezamos con los jugadores nacionales como ha sido siempre, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos jugamos", declaró para el periodista Gustavo Peralta.

¿Qué jugadores de Universitario podría llamar Óscar Ibáñez para partidos de la selección peruana?

Si tenemos en cuenta las últimas convocatorias de la selección peruana, Óscar Ibáñez podría llamar hasta 5 jugadores de Universitario para los partidos de la Bicolor. La mayoría de los posibles llamados son titulares en el elenco que actualmente dirige Fabián Bustos.