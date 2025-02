La historia entre Hernán Darío Gómez y UTC tuvo varios capítulos de incertidumbre. El colombiano fue anunciado a lo grande por el conjunto cajamarquino a fines del 2024, pero finalmente nunca pisó tierras peruanas por problemas con su salud y fue el primer descartado de la Liga 1 2025. Ahora, semanas después de confirmarse que no va a dirigir al 'Gavilán', se anunció que será nuevo entrenador de la selección de El Salvador.

Es preciso recordar que el 'Bolillo' se había sometido a una cirugía, según contó uno de los miembros de su comando técnico. Si bien venía recuperándose, sufrió una recaída que le impidió llegar a Cajamarca. Hasta la fecha, lo que se conocía es que se encontraba en proceso de recuperación.

Hernán 'Bolillo' Gómez es nuevo entrenador de El Salvador

A pesar de que no arribó al Perú por problemas de salud, el 'Bolillo' aceptó la propuesta de El Salvador y seguirá con su carrera en el torneo Concacaf. Además, de acuerdo a la información del periodista César Luis Merlo, el DT no solo estará a cargo de la categoría mayor, sino que también tendrá injerencia en el resto de divisiones.

Esta será la sexta experiencia de Hernán Darío Gómez como entrenador de una selección mayor. Previamente, dirigió a Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Honduras. 'Bolillo' toma el mando de El Salvador con el equipo ubicado en la tercera posición del grupo F con 4 puntos de las Eliminatorias Concacaf.

Anuncio de Hernán 'Bolillo' Gómez. Foto: El Salvador

¿Por qué 'Bolillo' Gómez no dirigió a UTC?

En una conferencia de prensa después de la fecha 1 del torneo peruano, el cuerpo técnico del 'Bolillo' Gómez anunció que el DT no iba a dirigir a UTC. Uno de los miembros de su comando leyó un mensaje del colombiano, en el que agradecía la oportunidad, pero no podía llegar por problemas de salud.

"Buenos días, soy Hernán Gómez, agradezco la oportunidad que me diste de trabajar y que me han tenido en cuenta, pero definitivamente no voy a ir a UTC. Todavía estoy en un proceso de recuperación de una cirugía, sigo incapacitado. Quiero agradecer a los directivos de UTC, yo sigo siendo entrenador, pero desafortunadamente no se dieron los tiempos, en otra oportunidad será. Un abrazo", dijo.