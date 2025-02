Agente de 'Bolillo' Gómez señaló que es falso que el DT no llegue a Cajamarca por problemas de salud. Foto: composición LR/AFP

Agente de 'Bolillo' Gómez señaló que es falso que el DT no llegue a Cajamarca por problemas de salud. Foto: composición LR/AFP

El último sábado 8 de febrero, UTC cayó 3-0 ante Melgar en Arequipa por la fecha 1 de la Liga 1 2025. En este enfrentamiento, el 'Gavilán' contó con Mauro Reyes, asistente de Hernán Darío Gómez, como DT interino. Sucede que el 'Bolillo' aún no llega a Cajamarca, pese a ser oficializado como flamante entrenador hace más de 70 días.

Hace algunas semanas, el presidente de UTC, Joaquín Ramírez, señaló que el retraso en la llegada del entrenador se debía a una cita médica. Sin embargo, en las últimas horas, el agente del 'Bolillo' sostuvo que la demora en el arribo del DT al país no se debe a cuestiones médicas, sino a un mal manejo en la negociación por parte del club.

¿Qué dijo el agente de 'Bolillo' Gómez sobre su no llegada a UTC?

La información sobre el presunto lío entre UTC y el 'Bolillo' Gómez la brindó el periodista Gustavo Peralta. El comunicador sostuvo que Ricardo Pachon, agente del entrenador, enfatizó en que es falso que su representante no haya llegado a Cajamarca por problemas de salud.

Según sus declaraciones, el motivo se debe a que la institución cajamarquina no ha llevado las negociaciones por un buen camino, lo cual ha retrasado la llegada del director técnico.

"Ricardo Pachon, agente FIFA y representante de Hernán Darío Gómez, aclara de manera enfática que es falso que el técnico colombiano no pueda dirigir a UTC por un tema de salud y menos estar en ciudades de altura por varios meses. Están contrariados por esa información. Señala que el problema es que el club de Cajamarca no ha tenido una correcta negociación con él y con el 'Bolillo'. Tanto así que durante todo este tiempo no hubo contacto directo con el agente para tratar los temas contractuales", escribió Peralta en su cuenta de 'X'.

¿Qué saben los jugadores de UTC sobre la situación del 'Bolillo' Gómez?

En conversación con un medio peruano, Brandon Palacios se refirió al 'Bolillo' Gómez. El hijo del popular 'Chorri' contó que el entrenador presenta problemas de salud, pero están conformes con el trabajo de su comando técnico hasta el momento.

"Estamos en contacto con él. Está un poco delicado de salud, estamos a la espera que pueda estar con nosotros y simplemente seguir entrenando con su comando técnico que lo está haciendo de maravilla y a dar lo mejor en cada partido", comentó el delantero.