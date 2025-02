La Liga 1 2025 arrancó con auténticos partidazos. Algunos clubes empezaron con un triunfo, mientras que otros no pudieron sumar tras caer goleados. Uno de ellos fue UTC. El conjunto cajamarquino cayó 3-0 ante Melgar por la primera fecha, pero algo aún más alarmante fue el 'Bolillo' Gómez, quien fue anunciado como su flamante DT, ya no llegará al Perú.

El caso del DT colombiano es sumamente extraño. En un principio, el presidente de UTC señaló que el entrenador no llegaba a nuestro país por problemas de salud. Sin embargo, su agente desmintió esta información. Ahora, tras una larga incertidumbre, se confirmó que ya no dirigirá al 'Gavilán'.

'Bolillo' Gómez no dirigirá a UTC tras ser anunciado como su flamante DT

En la última conferencia de prensa, el comando técnico del 'Bolillo' anunció que el entrenador agradece la oportunidad que le brindó UTC para dirigir al equipo, pero no podrá llegar al Perú. Uno de los miembros leyó un sumario del director técnico, en el que indica que se encuentra en un proceso de recuperación.

"Buenos días, soy Hernán Gómez, agradezco la oportunidad que me diste de trabajar y que me han tenido en cuenta, pero definitivamente no voy a ir a UTC. Todavía estoy en un proceso de recuperación de una cirugía, sigo incapacitado. Quiero agradecer a los directivos de UTC, yo sigo siendo entrenador, pero desafortunadamente no se dieron los tiempos, en otra oportunidad será. Un abrazo", dijo.

¿'Bolillo' Gómez tiene problemas para dirigir en altura?

Diversos rumores se entretejieron alrededor de la frustrada llegada de Hernán Darío Gómez a UTC. Uno de ellos fue que el DT tenía problemas para dirigir en la altura. No obstante su propio comando técnico fue el encargado de desmentir esta afirmación.

"Nosotros llegamos el 3 de enero a Cajamarca para preparar el equipo en la Liga 1. Quiero aclarar algo que se tergiverso. El profesor 'Bolillo' no tiene ningún problema de trabajar en altura, él tiene una cirugía, se recuperó de ella, y después tuvo una pequeña recaída, pero ya está bien. El profe está sano y nosotros estamos pendiente de su salud", sostuvieron.

¿En qué clubes ha dirigido 'Bolillo' Gómez?

Atlético Nacional

Selección de Colombia

Selección de Ecuador

Selección de Guatemala

Santa Fe

Independiente de Medellín

Selección de Panamá

¿Cuándo es el próximo partido de UTC?

Luego de caer ante Melgar por 3-0, UTC tendrá que recibir en su casa a Deportivo Binacional por la fecha 2 de la Liga 1 2025. El encuentro se llevará a cabo este viernes 14 de febrero a partir de las 3.00 p. m., en el estadio Germán Contreras Jara.