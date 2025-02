El plantel de Sporting Cristal protagonizó un curioso episodio luego de ser triunfo de visita ante Sport Huancayo por el Torneo Apertura de la Liga 1. La suspensión de los vuelos en el aeropuerto de Jauja generó que los rimenses se trasladen por tierra hacia la ciudad incontrastable; sin embargo, en el camino de retorno, el equipo dirigido por Guillermo Farré se vio obligado a bajarse del bus y empujarlo par atravesar un huaico en la carretera de Canta.

En las imágenes difundidas en redes sociales fueron muy comentadas por la prensa. En ese sentido, el periodista Giancarlo Granda calificó de vergonzoso este episodio, sin imaginar que el exfutbolista Diego Penny le respondiera y se mostrara en contra de sus argumentos.

Penny 'parchó' al Flaco Granda por reclamar que jugadores de Cristal empujaran bus

"Vergonzoso lo de Cristal. Yo entiendo la geografía de nuestro país, pero los jugadores no pueden bajarse a empujar el bus. Entiendo que cerraron el aeropuerto a mitad de semana. Aplaudo lo de Cristal que fue a jugar el partido sin poner excusas, pero es poco serio", manifestó en un inicio el popular Flaco.

Al escuchar estas palabras, Penny no dudó en refutar y consideró que los jugadores de Sporting Cristal reaccionaron como cualquier persona que sufre un percance. Además, señaló que no se les debe considerar divos. "Pero Flaco, los jugadores tampoco son divos. Si a ti se te malogra el carro manejando de Huancayo a Lima, vas a bajar a empujar (...). Saquémoslo del pedestal al jugador. Los jugadores son personas", contestó.

Granda remarcó que esta acción podría generar algún tipo de lesión; sin embargo, el exportero se mostró en contra de esta postura. "Empujando el carro no se van a lesionar. No me parece", afirmó Penny. Dicha opinión fue compartida por Diego Rebagliati, quien se dirigió hacia el periodista. "Entonces, cuál era la solución... Bajan todos menos los jugadores. Baja el técnico, el kinesiólogo (...)", mencionó entre risas.

Al respecto, el Flaco sostuvo que deben evitarse episodios similares durante el desarrollo del torneo. "Lo que tenemos que hacer es evitar estas situaciones. Si no hay un aeropuerto en Jauja, se tiene que jugar el partido en otro lado. Huancayo dirá que no tiene la culpa, pero si no hay cómo aterrizar y los jugadores tienen que viajar 8 horas en bus y pueden pasar esas situaciones, el partido se debe llevar a otro lado", concluyó.

¿Cómo quedó el Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

Sporting Cristal se impuso de visita 1-0 ante Sport Huancayo gracias al tanto de Irven Ávila. Con este resultado, los bajopontinos se mantienen como uno de los invictos del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.