Alianza Lima logró un importante triunfo en el primer encuentro de la fase 2 de la Copa Libertadores 2025, celebrado el 18 de febrero, donde se impuso por 1-0 gracias a un gol de Pablo Ceppelini. Sin embargo, el desafío que enfrentan en el partido de vuelta es monumental, ya que Boca Juniors, con su afición y su historia, se presenta como un rival muy peligroso. La presión está sobre los ‘íntimos’, quienes deben demostrar su capacidad para avanzar en el torneo continental.

Tras el partido, Diego Rebagliati subrayó que la Conmebol tiene un interés particular en que Boca Juniors continúe en la competición, lo que podría influir en el desarrollo del partido. Según el analista, podrían darse algunos hechos extraños que afectarían a Alianza Lima, que busca consolidar el resultado global a su favor.

En la reciente edición de ‘Al Ángulo’, Diego Rebagliati analizó el triunfo de Alianza Lima sobre Boca Juniors y apuntó que el partido de vuelta significará una tarea titánica para los dirigidos por Néstor Gorosito. Para el también comentarista, la Conmebol quiere que los Xeneizes continúen en el torneo, por lo que podrían darse algunos hechos extraños en favor de los argentinos.

“Va a jugar la tribuna, van a jugar todos, no es un secreto que al primero que le interesa que Boca siga en la Copa es a la Conmebol”, aseveró Rebagliati, que criticó duramente al máximo ente del fútbol en Sudamérica, pues podría acudir a ciertas prácticas para facilitar la clasificación del cuadro argentino.

Asimismo, el comunicador destacó el trabajo hecho por los blanquiazules; no obstante, pidió mesura a los hinchas. “Para mí, Alianza hace un partidazo, veo mucho comentario que debió hacer más goles, pudo hacer más, pero hay que ser realistas, hasta hace poco, no ganaba en la Copa, viene de ganar y se sacó ese peso de encima, y ahora le ganó a Boca, no le ganó a cualquiera. Lo importante era no solamente llegar vivo al segundo partido, sino llegar con una ventaja”, destacó.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Alianza Lima?

Con respecto a las declaraciones de Diego Rebagliati, el partido de vuelta se disputará el próximo martes 25 de febrero de 2025 a las 7.30 p. m. (hora peruana) en el emblemático estadio La Bombonera. La afición local, conocida como ‘la 12’, promete crear un ambiente electrizante, lo que representa un desafío adicional para los jugadores de Alianza Lima. La presión de jugar en un recinto con tanta historia y fervor puede ser un factor determinante en el rendimiento de los ‘íntimos’.

Expectativas para el partido de vuelta

Alianza Lima tiene la oportunidad de avanzar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2025, pero para ello deberá mantener su ventaja sobre Boca Juniors. La clave estará en cómo los de La Victoria manejan la presión y el ambiente hostil en La Bombonera. En caso de lograrlo, se enfrentarán al ganador del duelo entre Deportes Iquique e Independiente Santa Fe en la siguiente fase, lo que podría abrir nuevas oportunidades en el torneo.