Piero Quispe se convirtió en uno de los protagonistas de la derrota de Pumas UNAM ante América debido a una desafortunada y polémica acción: el talentoso volante peruano no logró completar los 90 minutos tras ser expulsado en la agonía del primer tiempo. Dicha acción generó una serie de discusiones en la prensa mexicana y desde diversos sectores cuestionaron la decisión del árbitro Fernando Hernández.

El exjugador de Universitario de Deportes no fue el único que fue castigado. El colegiado también decidió sacarle la cartulina roja a su entrenador, Gustavo Lema, quien perdió los papeles y empezó a increpar de forma airada la decisión al juez principal.

¿Qué pasó con Piero Quispe?

Durante el primer tiempo, se produjo un incidente que marcó el rumbo del partido: Piero Quispe fue expulsado tras una entrada fuerte sobre Erick Sánchez, quien protegía el balón. A pesar de las diferentes opiniones sobre la jugada, el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja de manera inmediata. Con esta decisión, el equipo felino se vio obligado a jugar con un hombre menos en el campo, lo que complicó aún más su desempeño en el encuentro y fue determinante para la derrota de su escuadra por 2-0 en el clásico capitalino.

Exárbitros mundialistas defienden a Piero Quispe tras ser expulsado

Lo acontecido con Piero Quispe fue muy analizado en la prensa mexicana y 2 exárbitros mundialistas consideraron que la falta no ameritaba la expulsión. "Muy exagerada en comparación a las anteriores, las que son rojas las hace amarillas, esta no es roja, la calificación de faltas es baja", remarcó Felipe Ramos Rizo, quien se desempeña como panelista en ESPN.

Por su parte, Arturo Brizio Carter, que dirigió en los mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, cuestionó que el VAR no intervenga para revertir la roja. "Un trabajo bastante desaseado de este buen árbitro, pero que aquí no tuvo todas consigo. (...) Es una jugada revisable desde el punto de vista de que no hay, insisto, los ingredientes de violencia para poderlo expulsar. Ahí nos quedamos chiquitos con el VAR. Coincidimos, creo que todos, que no es expulsión", sostuvo en Fox Sports México.

¿Cuál es el valor de Piero Quispe?

Piero Quispe, volante peruano de 23 años, cuenta con un valor en el mercado de 2.8 millones de euros, según el último informe del portal especializado Transfermarkt.