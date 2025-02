La próxima fecha doble contra Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias 2026 están a la vuelta de la esquina y Óscar Ibáñez, el nuevo entrenador de la selección peruana, ya se puso manos a la obra. En una reciente entrevista, el exarquero de la Bicolor y que fue nombrado tras la salida de Jorge Fossati, aseveró que quiere contar con Paolo Guerrero, por lo cual sostuvo una conversación directa con él, ya que el anuncio de su despedida, desde su punto de vista, no fue claro.

Pero el ‘Depredador’ no sería único que volvería a la selección peruana, pues André Carrillo también se encuentra en la mira para formar parte de la primera lista de convocados de Ibáñez. Para el argentino nacionalizado peruano, contar con ambos jugadores sería importante para salir del último lugar de la tabla de posiciones y tentar una posible clasificación al próximo mundial.

Óscar Ibáñez revela que Paolo Guerrero está “a disposición” de la selección peruana

En una reciente entrevista con ‘Fútbol como cancha’ de RPP, Óscar Ibáñez destapó que sostuvo una conversación con Paolo Guerrero para saber si se había retirado de la selección peruana realmente, pues para él no fue muy claro. El nuevo DT de la Bicolor sostuvo que el delantero de Alianza Lima “está a disposición” y que su convocatoria a la próxima fecha doble está sujeta a su nivel y a su estado físico.

“Conversé con él, no había quedado muy claro lo de su despedida, entonces preferí hablar directamente con él y bueno, él está a disposición. Obviamente, siempre el nivel que vaya marcando, que él esté bien físicamente, como siempre ha estado. Es un jugador importante, no solo para el grupo, sino también para lo que representa para el rival. Eso no hay que perderlo de vista”, detalló Ibáñez.

De esta forma, el ex Cienciano podría llamar a Guerrero tal como lo anunció en la conferencia de prensa para su oficialización al mando de la Bicolor. “Está competitivo. Cuento con él porque representa mucho para el grupo, los compañeros y los rivales. Está peleando un paso importante en la Libertadores. Él se merece una mejor foto. Está convencido de que todavía se puede”, declaró en aquel entonces.

Óscar Ibáñez volvería a convocar a André Carrillo a la selección peruana

Tras anunciar el posible regreso de Paolo Guerrero, Óscar Ibáñez también anunció que André Carrillo podría retornar a la selección peruana para la próxima fecha doble de las Eliminatorias 2026. Par el DT, la ‘Culebra’ tiene un buen presente en Corinthians, por lo que su aporte sería muy importante para el presente de la Bicolor.

“Es super importante contar con él. Está en una posición diferente en Corinthians. Lo está haciendo muy bien, está jugando Copa Libertadores, se siente muy cómodo en esa posición, así que bueno es un jugador polifuncional, con un recorrido importante”, inició.

“Conversé con él, me dijo lo mismo: piensa que todavía se puede, que quiere estar. Su nivel habla por sí solo, es un jugador de mucha calidad, que está en uno de los equipos más importantes del continente y que lo está haciendo muy bien. Me encantó la respuesta de André y contamos con él seguramente”, sentenció el estratega.