La inesperada designación de Óscar Ibáñez como entrenador interino de la selección peruana causó revuelo en el mundo futbolístico peruano debido a su escasa experiencia. En su primera conferencia de prensa, el exestratega de Universitario sorprendió al anunciar su intención de convocar a Paolo Guerrero pese a que expresó que se retiraba del Equipo de Todos. Incluso, detalló que converso con el 'Depredador' y mencionó que cuenta con él "porque representa mucho para el grupo y para los rivales cuando salimos a la cancha". Sin embargo, Roberto Palacios criticó al DT por esa situación y soltó un comentario irónico al respecto.

A sus 41 años, el delantero sigue vigente en Alianza Lima y disputa la Copa Libertadores con la camiseta del equipo de sus amores, ese roce internacional habría convencido a Ibáñez para considerarlo para la próxima fecha doble de marzo de las Eliminatorias al Mundial 2026, en que la Bicolor se enfrentarán con Bolivia y Venezuela.

'Chorri' Palacios se 'burla' de Ibáñez por considerar a Guerrero en la selección peruana

En su programa de YouTube 'Chorrigolazos', el exfutbolista de la Bicolor criticó al DT de la Blanquirroja por charlar con el 'Depredador' sobre cambiar su decisión de retirarse de la selección peruana. Es más, se 'burló' de la situación con unas palabras sarcásticas.

"Ahí está tomando un punto equivocado y errado. Paolo Guerrero ha dicho que había sido su último partido porque él se da cuenta de que ya no está. Yo lo he conversado con él cuando estuvimos en Ecuador (Noche Blanca de LDU Quito) y ya dio un paso al costado de la selección peruana. Entonces, ¿qué tienes que conversar con Paolo? Ya nos hemos dado cuenta de que la competencia internacional es distinta a la de un torneo local. Paolo puede terminar este año saliendo por la puerta grande, haciendo una buena campaña, pero con selección creo que ya no está. Conversar con Paolo, no sé, quizás para que tenga un cargo dentro de su comando técnico, eso podría ser para mí. Pienso eso", comentó el 'Chorri'.

Paolo Guerrero es el máximo goleador de la selección peruana con 40 tantos. Foto: La Bicolor/X

Si bien cuestionó su idea de llamar a Paolo Guerrero, le dio una oportunidad a Ibáñez para que demuestre su capacidad cuando dirija ante Bolivia y Venezuela en las clasificatorias.

"Vamos a tratar de ver su capacidad. Hasta el momento no quiero criticar, hablar mal. Solo desearle lo mejor de los éxitos del mundo y, de repente, por ahí que nos sorprende. En los equipos que ha estado no le ha ido bien, pero quizás en la selección peruana le puede ir bien", agregó.

Óscar Ibáñez y el regreso de Paolo Guerrero a la selección peruana

"Lo que estamos enfocados es en estos 6 partidos de clasificación. En cuanto a lo otro, la recepción de los jugadores fue espectacular. Con Paolo tuve la posibilidad de hablar justamente para conversar sobre la lesión, no es tan grave como parecía. Está competitivo. Cuento con él porque representa mucho para el grupo, los compañeros y los rivales. Está peleando un paso importante en la Libertadores. Él se merece una mejor foto. Está convencido de que todavía se puede", anotó sobre el máximo goleador de la selección peruana en conferencia de prensa.