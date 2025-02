Si hay un futbolista que está resaltando en Alianza Lima, ese es Guillermo Enrique. El lateral derecho de 24 años llegó al cuadro blanquiazul procedente Gimnasia y Esgrima la Plata y en poco tiempo no solo se ha convertido en titular indiscutible por su banda, sino que es uno de los mejores futbolistas del equipo de Néstor Gorosito y una de las grandes figuras de la victoria ante Boca Juniors por la Copa Libertadores.

En diálogo con L1 Radio, el lateral fue consultado sobre las diferencias que existen entre el fútbol argentino y peruano: en primer lugar señaló que en su país presionan al máximo, mientras que en el nuestro, el deporte es más tranquilo y tiene más "libertad" para poder sacar provecho sus cualidades.

"El fútbol argentino es otra cosa, te presionan a cada rato al máximo, están encima en todo momento, es mucho más friccionado, hay más roces y entonces, venir acá a un fútbol que es mucho más tranquilo en algunos aspectos, te da muchas más libertad para asociarte, pasar, prácticamente por afuera más simple", empezó declarando Guillermo Enrique.

Luego, el lateral de Alianza Lima reconoció que el fútbol peruano está por debajo del argentino: "Me he encontrado con un fútbol que puedo sacarle provecho porque hay muchos clubes que, no es por desmerecer porque no conozco a muchos clubes salvo Cristal, Melgar, Universitario, creo que hoy el fútbol peruano está un escalón abajo con respecto al argentino. Es muy tranquilo".

Finalmente, Guillermo Enrique fue consultado sobre si existe algo que le haya llamado la atención de nuestro fútbol y señaló que es el talento: "Me sorprendió porque el fútbol argentino es más aguerrido, pero acá hay más talento, son más habilidosos, muchos jugadores de muy buen pie. En Alianza me he encontrado con centrales de buen juego, que salen jugando de abajo muy bien y los delanteros vuelan, lo veo a Kevin Quevedo y me dan ganas de levantarlo para arriba".