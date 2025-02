Boca Juniors no hizo pesar su historia en el campo de Matute y Alianza Lima lo superó tanto en el juego como en el resultado, lo que despertó los cuestionamientos hacia el Xeneize por parte de los hinchas y la prensa argentina. Al respecto, Fernando Gago ofreció una perspectiva inesperada tras la derrota de su escuadra en Copa Libertadores y criticó con dureza a su elenco.

Aunque Boca Juniors contaba con muchas bajas para el partido de ida por la fase 2 del torneo Conmebol, se esperaba que obtuviera un buen resultado ante el conjunto blanquiazul. Sin embargo, nunca se encontró en el partido y cayó 1-0 con un gol madrugador del uruguayo Pablo Ceppelini.

Fernando Gago y su duro cuestionamiento a su equipo tras caída ante Alianza Lima

En la conferencia de prensa pospartido, Fernando Gago respondió cuando le consultaron sobre alguna acción clara en la que se pudo haber empatado y soltó una fría crítica a sus jugadores. "No recuerdo ninguna situación clara, pero eso después lo haremos en el análisis después del partido", afirmó.

Si bien la caída por 1-0 dejó a Boca Juniors con un sabor amargo, Gago no dudó en expresar que tuvieron el control del partido. “Sabíamos que íbamos a sufrir las transiciones, nos faltó completar los últimos pases. Tuvimos el control del partido, pero cometimos algunos errores. Lo flojo estuvo por las situaciones que no pudimos crear en el primer tiempo y no por las chances que creó el rival", apuntó.

Asimismo, no le causó sorpresa el resultado adverso. "Sabíamos que podía pasar eso. Nos faltó regularidad y llegar con más peso al área rival. Muchas cosas hay que cambiar. La autocrítica se hace puertas adentro, viendo los errores del partido para mejorar los resultados", aseguró.

Fernando Gago ha sufrido su segunda derrota en Perú como DT. Antes cayó 3-1 ante Melgar cuando dirigía a Racing. Foto: captura de ESPN

Fernando Gago confía en dar la vuelta a la serie

"Estamos en partido, lo definimos en casa y lo tenemos que hacer valer. Iremos con la confianza de poder mejorar y llevarnos un buen resultado. Sabemos que son dos partidos para lograr la clasificación, por lo que hay que buscar el mejor aspecto futbolístico, generar situaciones y así sacar la serie adelante. Que la gente confíe, vamos a ser un equipo que competirá y buscará la clasificación", agregó 'Pintita' sobre el partido de vuelta en La Bombonera.

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima vs Boca Juniors?

El partido de vuelta entre Boca Juniors y Alianza Lima tendrá lugar el próximo martes 25 de febrero en el mítico estadio de La Bombonera. El decisivo compromiso se podrá ver en Perú a partir de las 7.30 p. m. (9.30 p. m. en horario argentino).