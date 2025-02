Universitario y Cienciano protagonizaron el último sábado 15 de febrero un partido muy disputado por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El equipo que dirige Fabián Bustos terminó imponiéndose en el Monumetal por 3-2 y sumó su primer triunfo en el certamen tras empatar en la primera jornada. Luego del partido, el entrenador argentino apuntó contra el arbitraje por no revisar la jugada del gol de Juan Romagnoli para el Papá.

Durante el encuentro, Fabián Bustos ya se había mostrado en desacuerdo de la decisión del árbitro Bruno Pérez de validar el gol sin ir a revisar el VAR, pues consideraba que había una falta previa hacia William Riveros. En conferencia de prensa post partido, el estratega aproechó para hablar sobre ello.

¿Qué dijo Fabián Bustos tras el agónico triunfo de Universitario sobre Cienciano?

"Para mí nos hicieron un solo gol, porque hay un gol que es viciado y es nulidad. Yo no entiendo si tenemos las herramientas para poder ver y tomar una decisión. Lo que nos dicen a nosotros es que desde arriba les dijeron 'confirmación'", dijo en un primer momento.

"Siento la necesidad de que se hablen los temas. Gracias a Dios que tenemos ahora los audios del VAR, entonces quiero escuchar qué pasó en esa jugada. El cuerpo de Williams Riveros se contorsiona por las dos manos apoyadas de 'Carlitos' Garcés, a quien adoro. Para mí (ese gol) no tiene que subir al marcador. Hoy (ayer) no fue ni siquiera a verlo", agregó.

Luego, el entrenador de 55 años se dirigió a la Conar para hacerles un pedido: que tomen cartas en el asunto y que se revisen a detalle las jugadas en las que puede haber polémicas.

"A todos los árbitros y a la gente encargada de los árbitros necesito que por favor que tomen cartas en el asunto. Queremos justicia. SI tenemos el VAR, vamos a ver las jugadas, que no decida el de arriba, que decida el que pita, porque el árbitro es el que decide, así se equivoque o no, pero no puede decidir el de arriba. Yo vi la jugada al instante, hay un empujón, entonces anda a verlo", sentenció.