Raúl Ruidíaz, el goleador histórico del Seattle Sounders, está de nuevo en el centro de las miradas del fútbol nacional e internacional. Según diversas fuentes, el delantero de 34 años recibió propuestas de dos clubes en concreto: Sporting Cristal y otro de la liga de Turquía. Cristal, uno de los clubes más importantes de Perú, se habría mostrado muy interesado en su fichaje, pues el delantero se encuentra sin equipo en estos momentos, lo que lo convierte en un objetivo bastante atractivo para la Liga 1.

Su llegada a La Florida sería un golpe bastante duro para los hinchas de la ‘U’, quienes no se cansaron en pedir su fichaje al administrador merengue, Jean Ferrari. No obstante, después de unas negociaciones fallidas, el club no volvió a preguntar por él, lo que desilusionó al goleador y lo llevó a cerrar el capítulo.

Sporting Cristal estaría muy cerca de fichar a Raúl Ruidíaz

En quincena de enero, una página turca de scouting sorprendió a todo el país al anunciar que Raúl Ruidíaz había recibido una oferta de un club grande del Perú: Sporting Cristal. Este posible interés respondería a qué delantero se mantiene en la élite del fútbol peruano y su experiencia podría ser la clave para fortalecer la ofensiva del equipo.

“El gigante peruano Sporting Cristal hizo una oferta por Ruídiaz”, señaló el portal turco Latin Tribün, que suele realizar publicaciones sobre futbolistas latinoamericanos. Este posible interés del club rimense surgiría en respuesta al rechazo que recibió la ‘Pulga’ por parte de Universitario, con quien no llegó a un acuerdo.

Desde Turquía aseguran que un equipo local pelea con Sporting Cristal el fichaje de Ruidíaz. Foto: captura

Aunque Ruidíaz ha tenido una destacada carrera en la MLS, donde su rendimiento ha sido constante y positivo, el regreso a la Liga 1 sería una opción viable en el marco de su etapa de madurez futbolística. Sporting Cristal, que ha sido uno de los clubes más exitosos en la historia reciente del fútbol peruano, podría ofrecerle el escenario perfecto para seguir demostrando su calidad y aportar su experiencia al crecimiento de su plantilla.

Además, el ambiente competitivo que ofrece la liga peruana podría ser un atractivo para Ruidíaz, quien ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para rendir en los torneos más exigentes. Su conocimiento del fútbol local, sumado a su estado físico y mental, harían de su fichaje una operación redonda para el club celeste.

Raúl Ruidíaz también interesa a club de Turquía

Mientras Sporting Cristal lucha por atraerlo, Raúl Ruidíaz también está en los planes de un club de la segunda división de Turquía. Aunque los detalles aún se mantienen en reserva, Latin Tribün aseguró que la institución ya se encuentra en conversaciones con el entorno del atacante para contar con él en lo que resta de esta temporada.

“Erzurumspor, equipo de la TFF First League (segunda división), está en conversaciones con el delantero peruano de 34 años, Raúl Ruidíaz”, añadió el portal, que sitúa al exjugador de Universitario en el equipo que está en el tercer lugar de su liga, a solo dos puntos de situarse en puestos de ascenso directo a la primera división.

La liga turca ha sido conocida por su competencia elevada y su atractivo para jugadores de alto nivel. En este contexto, la oferta podría resultar tentadora para Ruidíaz, quien tendría la oportunidad de continuar su carrera en Europa, un mercado de gran visibilidad y prestigio. La oferta económica, así como el desafío competitivo, podrían influir en la decisión final del delantero.

Raúl Ruidíaz descarta regresar a Universitario en 2025

Uno de los rumores más persistentes era la posibilidad de que Raúl Ruidíaz regresara a Universitario de Deportes, el club en el que se formó y donde alcanzó gran parte de su notoriedad. Sin embargo, el delantero dejó claro que no volverá al club merengue en 2025.

“Es un tema cerrado. Fui muy claro, ambas partes, estoy viendo nuevos rumbos, entonces es un tema cerrado. (...) Primera vez que escucho algo así (sobre que algunos jugadores de Universitario estaban en contra de su regreso). No creo, en el fútbol no tengo problema con nadie. En la ‘U’ tengo muchos amigos, no creo que vaya por ahí”, sostuvo en entrevista con La República.