El posible regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes generó mucha expectativa entre los aficionados del vigente bicampeón de la Liga 1 Te Apuesto. Si bien desde el año pasado la institución merengue tuvo la intención de lograr el regreso de la 'Pulga', con el pasar de los meses las negociaciones decayeron y no se pudo concretar su fichaje. En medio de este panorama, desde diversos sectores se indicó que el principal obstáculo fue el tema económico.

Sin embargo, luego de terminar su exitoso ciclo en el Seattle Sounders de la MLS, el delantero de 34 años se pronunció sobre este tema y negó que el aspecto económico imposibilitara su retorno al club de sus amores.

Raúl Ruidíaz aclara por qué no regresó a Universitario

Ruidíaz señaló que en el 2024, cuando la 'U' lo buscó para reforzarse en el año del centenario, su contrato con el equipo de MLS impidió su regreso. No obstante, afirmó que en la presente temporada ya no existe este impedimento, pues ahora es jugador libre.

"En un momento, nos pusimos de acuerdo en el tema económico porque es normal. Luego los números no eran los mismos. Hoy te puedo decir que no es un tema económico. Siento que esto se desgastó y es normal, a veces pasa eso. Simplemente, no se dio y espero más adelante se pueda dar. Me hubiera encantado estar este año, el año pasado era un poco más difícil porque tenía club, pero hoy estoy libre. Hoy no depende de nadie. Las cosas no se dieron, tampoco me hago una película. Son cosas del fútbol", manifestó en diálogo con el podcast 'Máxima Expresión'.

Ruidíaz descartó regresar a Universitario en el 2025

Hace algunos días, el exdelantero de la selección peruana se refirió a la posibilidad de arribar a Universitario de Deportes en la presente temporada. "Es un tema cerrado, fui muy claro, ambas partes, yo estoy viendo otros rumbos. Ese es un tema cerrado", mencionó resignado para La República.

Por otra parte, el atacante se mostró sorprendido ante los rumores de que una supuesta pelea con Edison Flores y Andy Polo influyó en su decisión de no volver a la 'U'. "Primera vez que escucho algo así. En realidad, en el fútbol no tengo ningún problema con nadie. Soy una persona que mantiene una buena vibra. ¿Que yo tenga una enemistad con alguno? Creo que no. Aparte, en la ‘U’ tengo muchos amigos. Entonces, no creo que eso haya sido por ahí", concluyó.

¿Dónde va a jugar Raúl Ruidíaz?

José Luis Higuera, presidente del Atlético Morelia de México, reveló que se contactó con Raúl Ruidíaz para contratarlo; sin embargo, recibió una respuesta negativa. Asimismo, el directivo indicó que el propio futbolista le mencionó que está buscando un equipo de la Liga 1 o la MLS.