Hace unas semanas, Raúl Ruidíaz anunció su retiro de la selección peruana. El exjugador de Universitario había vestido por última vez la camiseta de la Bicolor en septiembre del 2023 en el partido ante Brasil por la fecha 2 de las Eliminatorias 2026. Mientras define su futuro tras salir de Seattle Sounders, la ‘Pulga’ se encuentra dando algunas entrevistas en Perú. En una reciente charla en el programa streaming ‘Máxima Expresión’, el delantero nacional habló sobre su paso por el equipo de todos, su frustrado regreso al club crema y también se refirió a Juan Reynoso.

Pese al corto proceso de Juan Reynoso en la selección peruana, Ruidíaz aseguró que el popular ‘cabezón’ es un gran técnico y le mostró su respaldo. Asimismo, indicó que el estratega nacional no tuvo el tiempo suficiente para mostrar lo que podía dar. El atacante de 34 años fue enfático en señalar que estar la Bicolor exige respuestas inmediatas y que la hinchada no suele esperar.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre el proceso de Juan Reynoso?

"En la selección un día te odian y un día te matan, no tienes el tiempo para tener respaldo, es algo inmediato. Ni bien asumes el cargo, todo es de inmediato. En lo personal, siento que fuimos un poco duros, porque no le dimos el tiempo suficiente para que los jugadores nos adaptemos a su idea o por los resultados. Nadie va a negar la clase de técnico que es Reynoso, por algo le ha ido muy bien en el extranjero, pero creo que el tiempo no le jugó a su favor", aseveró Raúl Ruidíaz.

Como se recuerda, Juan Reynoso solo estuvo al frente de la Bicolor las 6 primeras fechas de las clasificatorias sudamericanas 2026. El exténico de Cruz Azul no sumó ninguna victoria y fue destituido. En su lugar, ingresó Jorge Fossati.