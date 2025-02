La posible vuelta de Raúl Ruidíaz a Universitario fue una de las 'novelas' más mediáticas en este mercado de pases en el fútbol peruano. Aunque la 'U' lo quiso a mitad del 2024 para el Torneo Clausura, para este 2025 el deseo no fue el mismo y su esperado retorno a Ate no se concretó. Ante esa situación, muchos especularon que una posible pelea con algunos jugadores cremas, como Andy Polo y Edison Flores, fue el detonante para que no fiche por el conjunto crema. Al respecto, la 'Pulga' se refirió a ese tema y aclaró si eso es cierto o no.

El delantero peruano acabó contrato a fines de 2024 con Seattle Sounders de la MLS, por lo que muchos hinchas merengues pedían su regreso a la 'U', pero la dirigencia crema y Ruidíaz nunca se pusieron de acuerdo en el aspecto económico. Ahora, con el plantel de Fabián Bustos cerrado, la 'Pulga' evalúa otras alternativas.

¿Raúl Ruidíaz no regresó a la 'U' por conflictos con Polo y Flores?

En declaraciones para La República, el exatacante de Universitario se refirió al rumor de que no se concretó su fichaje a la 'U' por un supuesto conflicto con algunos futbolistas cremas y fue contundente al decir que, por el contrario, lo que tiene en el elenco estudiantil son muchos amigos.

"Primera vez que escucho algo así. En realidad, en el fútbol no tengo ningún problema con nadie. Soy una persona que mantiene una buena vibra. ¿Que yo tenga una enemistad con alguno? Creo que no. Aparte, en la ‘U’ tengo muchos amigos. Entonces, no creo que eso haya sido por ahí", expresó.

Por otro lado, mostró su resignación por no retornar a Universitario en este 2025. "Es un tema cerrado, fui muy claro, ambas partes, yo estoy viendo otros rumbos. Ese es un tema cerrado", dijo.

Raúl Ruidíaz se pronuncia sobre el tema de Rodrigo Ureña

El exdelantero merengue no fue ajena a la situación que atravesó Rodrigo Ureña con su fallido traspaso a Belgrano de Argentina y le brindó todo su apoyo.

"La verdad lo pude escuchar poco. Cuando no son transparentes es muy difícil confiar, siempre hay que ser claros. Total apoyo para Ureña. Lo único que quiero es que esté tranquilo y donde vaya, si ha regresado a la 'U', que la siga rompiendo. Ya es un jugador con mucha experiencia, es un crack, va a saber manejar esta situación de la mejor manera, se va a meter de nuevo en su regreso a Universitario", detalló.

¿Ruidíaz regresa a Morelia de México?

Por otro lado, la 'Pulga' confirmó que tuvo contacto con el presidente de Atlético Morelia de la segunda división de México, pero considera que en un futuro cercano no será su destino.

"Estoy disfrutando de mis vacaciones, de mi estadía en Perú. Mi familia y yo amamos Perú. ¡Es una locura! De ahí se va a ver a dónde puedo ir. No sé (sobre su retorno a Morelia). Tuve contacto con el presidente, pero en un futuro muy cercano no me veo todavía ahí", agregó.