Raúl Ruidíaz no le cierra las puertas al fútbol peruano. Luego de no concretar su regreso a Universitario de Deportes, desde el balompié mexicano fueron al buscar al experimentado delantero; sin embargo, este rechazó la oferta debido a que tiene como prioridad incorporarse a algún club de la Liga 1 o la MLS de Estados Unidos.

José Luis Higuera, presidente del Atlético Morelia, que milita en la Liga Expansión MX (Segunda División de México) reveló la conversación que sostuvo con el exatacante de la selección peruana.

Raúl Ruidíaz rechazó oferta de México

En un primer momento, el directivo indicó que estaba dispuesto a realizar un gran esfuerzo para incorporar a su plantel al futbolista de 34 años de edad. "Me comuniqué con Raúl (Ruidíaz) y yo estaba en la mejor disposición de hacer un gran esfuerzo por él. Es un gran tipo, una gran persona, ama a Morelia", mencionó durante una transmisión que realizó en sus redes sociales.

Luego de su exitoso paso por el Seattle Sounders, club donde se convirtió en goleador histórico, la 'Pulga' quedó como jugador libre y fue vinculado a varios equipos. En ese sentido, Higuera remarcó que el propio Ruidíaz le dijo que su futuro está en la Liga 1 o la MLS (Mayor League Soccer).

"Me pidió que este año lo deje. Está tratando de enrolarse con algún equipo de la MLS o con alguno de la Primera de Perú (...). Estoy en contacto con él muy seguido porque a mí me gustaría, no que se retire, pero que venga con nosotros a ayudarnos con el ascenso porque es un gran jugador" agregó.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre su futuro?

Hace algunas semanas, a Ruidíaz le consultaron en que club le gustaría jugar. El artillero, lejos de dudar, contestó que regresaría al equipo de sus amores; sin embargo, evaluando otras opciones, no descartó continuar su carrera en Estados Unidos.

"Si tuviera que elegir un club para jugar sería la 'U', porque es algo que yo extraño, pero las veces que yo he sido contratado por un club es porque el entrenador me quiso, el administrador y hasta los jugadores. Uno tiene que sentirse querido. No hay nada más bonito que recibir una propuesta y decir: 'aquí me quieren'. Pero viendo otro escenario, me gustaría quedarme en Estados Unidos; todos los equipos son lindos ahí", manifestó en el programa 'Al Ángulo'.

¿En qué clubes jugó Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz, conocido como 'La Pulga', ha jugado en varios clubes a lo largo de su carrera. El jugador paseó su fútbol por países como Chile, México y Estados Unidos.