Raúl Ruidíaz reveló que no llegó a Universitario en 2024 debido a que aún tenía contrato con Seattle Sounders. Foto: composición LR/AFP

¿Fin de la novela? Días después que Raúl Ruidíaz declarara para La República que su posible regreso a Universitario “es un caso cerrado”, surgió una información que reavivó el sueño del hincha crema de ver a la ‘Pulga’ de vuelta en Ate. En redes sociales, el periodista de ATV, Fabian Camacho, afirmó que las negociaciones entre el delantero y el vigente campeón de la Liga 1 se habían reactivado y que el exjugador del Seattle Sounders estaba “dispuesto a negociar”.

Sin embargo, esto no sería cierto, pues Gustavo Peralta, periodista de L1 Max y allegado al entorno tanto de Ruidíaz como de Universitario, indicó que, tal como dijo el goleador, su regreso está descartado. El comunicador precisó que esta supuesta renegociación no sería posible, puesto que la ‘Pulga’ está dolido con el club del cual es hincha confeso.

¿Universitario reactivó las negociaciones con Raúl Ruidíaz?

Según Gustavo Peralta, las conversaciones entre Universitario y Raúl Ruidíaz no se han vuelto a reactivar, tal como circuló en redes sociales durante las últimas horas. Para el periodista de L1 Max, dicha posibilidad está descartada, pues el jugador ya asimiló que el club no lo quiere, por lo que analiza otras propuestas del extranjero.

“El tema Ruidíaz es un caso cerrado para Universitario y es un caso cerrado para el propio Raúl Ruidíaz. Decir que Ruidíaz, con respeto a la información que los colegas puedan manejar, llamó a la ‘U’ o quiere contactarse con la ‘U’, no, porque entendemos que Raúl, después de hablar con su entorno, está dolido porque la ‘U’ no lo quiere”, precisó el comunicador.

Asimismo, Peralta aseveró que el ex Seattle Sounders ya entendió que el club de sus amores no lo quiere, por lo que desea dar la vuelta a la página. “Él ya asumió que no es posible volver a Universitario, por tal razón ya dio por cerrada esa posibilidad y está viendo qué hacer”, añadió en ‘Hablemos de Max’.

“Es una decisión deportiva, porque en la 'U' consideran que en ataque están completos. La forma en cómo se dieron las negociaciones hizo complejo todo, por más que cuando Raúl quiso aceptar la oferta, ya habían contratado a Churín. (…) Raúl Ruidíaz no va a volver a Universitario”, aseveró.

Las negociaciones entre Raúl Ruidíaz y Universitario estarían en proceso

Las declaraciones de Peralta tuvieron lugar luego que un colega manifestara que la comunicación entre Universitario y Raúl Ruidíaz se habría reactivado. Según el periodista de ATV, Fabian Camacho, el representante del delantero contactó al club para poder volver a negociar con las condiciones que la ‘U’ proponga.

“En Universitario recibieron una llamada sorpresiva de RR, un primer contacto entre el Repre y la U, ojo, todo fue contacto del jugador hacia el equipo. La consigna: ‘Dispuesto a negociar, con las condiciones que el Club disponga’. Veremos como continúa”, informó el comunicador.

Raúl Ruidíaz descarta regresar a Universitario

En una reciente entrevista para La República, Raúl Ruidíaz aseguró que no volverá a Universitario pese a su deseo de volver a vestir la camiseta del club del cual es hincha. El delantero sostuvo que está buscando otros destinos y desmintió los rumores que aseguraban una enemistad con algunos miembros del plantel de la ‘U’.

“Es un tema cerrado. Fui muy claro, ambas partes, estoy viendo nuevos rumbos, entonces es un tema cerrado. (...) Primera vez que escucho algo así (sobre que algunos jugadores de Universitario estaban en contra de su regreso). No creo, en el fútbol no tengo problema con nadie. En la ‘U’ tengo muchos amigos, no creo que vaya por ahí”, aseveró.