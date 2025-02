Universitario inició su participación en la Liga 1 2025 con un empate amargo ante Comerciantes Unidos. El equipo dirigido por Fabián Bustos parecía llevarse los tres puntos hasta que, en los minutos finales, un error de Sebastián Britos permitió el empate del cuadro local. Esta acción desató críticas, entre ellas la de Diego Penny, exarquero de la selección peruana, quien aseguró que las equivocaciones del guardameta uruguayo ya no son una coincidencia, sino un problema recurrente que pone en peligro el rendimiento del equipo crema.

El fallo de Britos generó una ola de reacciones en el entorno del fútbol peruano. Mientras algunos lo defienden y alegan que los errores son parte del juego, otros, como Penny, consideran que su desempeño está afectando directamente los resultados de Universitario. En un torneo donde cada punto es crucial, estos errores pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Diego Penny se pronuncia por error de Sebastián Britos que impidió triunfo de Universitario

Diego Penny no se guardó nada al analizar el blooper de Sebastián Britos. Para el exarquero, esta situación no es nueva y ha sido una constante desde la temporada pasada. El ‘flaco’ indicó que, aunque en el 2024 los errores del uruguayo no se reflejaban en el marcador debido a la eficacia ofensiva del equipo, esta vez costó dos puntos vitales, sobre todo en altura, plaza difícil para los cremas.

Al final, con un error de Sebastián Britos, que ya no es casualidad ese tema de los errores. Siento que es un tema del 2024 que no se materializaban en goles. Hoy, le cuestan dos puntos a la ‘U’, que son puntos que no puede perder en ese tipo de localidades cuando tienes un partido tan controlado, pese a que no fue un buen partido. La ‘U’ debió hacer dos o tres goles para estar tranquilos y de repente el error de Britos pasaba desapercibido”, indicó en ‘Mano a mano’.

El exportero también cuestionó la decisión de Britos de salir del área en esa jugada. Según su análisis, la pelota no ameritaba la intervención del arquero, pues cayó lejos de su área chica y podía haber sido controlada por los defensores. “La pelota cae entre el punto de penal y la línea del área grande. Es una pelota donde no tenía nada que hacer. Si Matías Sen cabeceaba desde esa distancia, Britos podía reaccionar mejor”, afirmó.

Sebastián Britos habló sobre su blooper al último minuto contra Comerciantes Unidos

Luego del partido, Sebastián Britos fue abordado por la prensa en su llegada a Lima. Con un semblante serio, el arquero evitó extenderse sobre el tema, pero dejó en claro su postura ante la jugada que marcó el empate. Según el uruguayo, los arqueros son quienes quedan más expuestos ante este tipo de situaciones.

“¿Qué quieres que te diga? Las imágenes son elocuentes. Lamentablemente, (los arqueros) somos los que quedamos más expuestos”, mencionó Britos. Su declaración, aunque breve, refleja la tensión y la frustración que siente tras lo sucedido.

La situación de Sebastián Britos genera incertidumbre en Universitario. Si bien el arquero tiene experiencia y ha sido clave en otras ocasiones, los errores recientes ponen en duda su continuidad como titular. Los próximos partidos serán cruciales para determinar si logra recuperar la confianza o si Bustos opta por un cambio bajo los tres palos.