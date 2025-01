Este último martes 14 de enero, Universitario venció 3-1 a Junior en Barranquilla por la Serie Colombia 2025. Con goles de Churín, Costa y Celi, los cremas iniciaron con pie derecho sus amistosos de pretemporada. Sin embargo, uno de los que se robó las miradas fue Sebastián Britos tras cometer un garrafal 'blooper'.

El portero merengue no pudo retener un balón aéreo y concedió el único tanto de Junior de la noche. Este error no pasó desapercibido en el medio local y uno de los que se pronunció fue Diego Penny. El exportero señaló cuál es su principal falencia y le dio un consejo para sus próximos compromisos.

¿Qué dijo Diego Penny sobre el 'blooper' de Sebastián Britos?

En la última edición del programa 'Denganche', Diego Penny analizó el rendimiento de Sebastián Britos en el triunfo crema ante Junior. El popular 'Flaco' indicó que el guardameta crema suele cometer un error recurrente: los balones aéreos.

"Analizando profundamente lo que es desde la llegada de Britos a la 'U', la mayor parte de sus errores son en balones aéreos. Si bien es cierto no podemos ser tan tajantes en la pretemporada, sí tiene que comenzar a darse cuenta que le está costando. De repente es un tema de timing", indicó.

"No creo que esté sobrando. Ahora, no tengo por qué excusarlo, pero cada pelota es un mundo. Yo soy arquero, a veces hay pelotas distintas, con otro peso u otra velocidad. Puede ser una opción. Lo que sí es verdad es que ha cometido muchos errores con el tema del juego aéreo, que no ha terminado en gol y nadie se acuerda de eso, pero yo voy al trabajo de él y su comando técnico", agregó.

Finalmente, le dijo cómo puede trabajar para subsanar este error de cara a futuros cotejos con la 'U'. "Él tiene que hoy, comenzar a trabajar sobre eso. Desconfiar mucho más, tratar de practicarlo mucho más, porque la práctica siempre te va a ayudar a ser mejor", concluyó.

¿Cómo quedó el Universitario vs Junior por la Serie Colombia 2025?

El conjunto estudiantil logró imponerse por 3-1 al 'Tiburón' en un emocionante encuentro. El primer gol fue anotado por Yuriel Celi, seguido por la aparición de Gabriel Costa para aumentar la ventaja en el marcador. A pesar del descuento de Deiber Caicedo para Junior de Barranquilla, el gol no fue suficiente, ya que sobre el final del partido, el delantero Diego Churín marcó el tercer tanto para el equipo merengue.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

El siguiente cotejo del equipo que dirige Fabián Bustos será ante Once Caldas por la Serie Colombia 2025. El encuentro está programado para el próximo sábado 18 de enero y será transmitido por la plataforma streaming Disney Plus.