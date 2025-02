El debut de Cienciano del Cusco en el Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 será con un partido en casa ante ADT. El equipo de Cristian Díaz tiene como objetivo cumplir un buen papel tanto a nivel local como internacional (en la Copa Sudamericana), por lo cual se reforzó con varios fichajes y renovó a varios futbolistas que integraron el plantel en la temporada anterior, como Christian Cueva.

El caso de 'Aladino' es uno de los más llamativos dentro del equipo, pues aunque fue uno de los últimos en sumarse a la pretemporada, jugó como titular el amistoso de presentación del Papá. Sin embargo, para el siguiente encuentro de práctica no fue tomado en cuenta, una decisión que su DT explicó recientemente.

¿Qué dijo Cristian Díaz sobre Christian Cueva?

En conversación con Milena Merino, jefa de prensa del club cusqueño, Díaz reveló que el volante no pudo disputar el choque frente a Always Ready a causa de un "tratamiento corto en la rodilla". Acerca del estado físico del jugador, uno de los aspectos que más preocupa a los hinchas, el estratega argentino aseguró sentirse conforme con lo que ha visto de su dirigido.

"Esta semana ha entrenado de buena manera. Estamos muy contentos por cómo está, y creemos que, con el pasar del torneo, irá encontrando un nivel que nos ayude. De peso está muy bien", agregó el técnico para el canal oficial en YouTube del cuadro rojo.

¿Por qué Christian Cueva dejó la concentración de Cienciano?

El último viernes 7 de febrero, Christian Cueva dejó el Cusco, donde concentraba con el resto de sus compañeros del equipo imperial, para viajar rumbo a Nuevo Chimbote, Áncash. Posteriormente, se supo que el volante acompañó allí a su pareja, Pamela Franco, cuyo padre había fallecido el jueves 6 y a quien la cantante se encontraba velando.

El mediocampista volvería al Cusco este sábado por la noche para sumarse a la convocatoria de Díaz. Acerca de si jugará o no, todo hace indicar que no estaría en el once titular, pero podría tener oportunidad de sumar minutos en el segundo tiempo.

¿Cuándo juega Cienciano vs ADT?

El partido Cienciano vs ADT, válido por la primera fecha del Torneo Apertura 2025 en la Liga 1 Te Apuesto, se jugará este domingo 9 de febrero. El estadio Inca Garcilaso de la Vega, del Cusco, albergará el encuentro a partir de las 6.00 p. m. y la transmisión estará a cargo del canal L1 Max.