Programación y tabla de posiciones del Torneo Apertura: partidos y canales de la fecha 1

Vuelve el fútbol peruano. Desde este viernes 7 hasta el lunes 10 de febrero se llevará a cabo la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025, que abrirá fuegos con el duelo entre Sport Huancayo vs Alianza Atlético en el IPD de Huancayo. En la siguiente nota podrás repasar la programación del debut de la competencia, así como también los canales de transmisión.

Este sábado 8 de febrero jugarán Melgar vs UTC en Arequipa, luego Atlético Grau vs Ayacucho FC en el Campeones del 36 y Alianza Lima recibirá a Cusco FC en el Alejandro Villanueva. Al día siguiente, Alianza Universidad se medirá con Sporting Cristal en el Heraclio Tapia, Sport Boys contra Juan Pablo II en el Callao, Comerciantes Unidos vs Universitario en Cajabamba y Cienciano ante ADT; luego la jornada se cierra el lunes 10 con el choque entre Los Chankas vs Deportivo Garcilaso. Finalmente, Deportivo Binacional será el que descanse esta fecha.

Programación fecha 1 Torneo Apertura 2025

Viernes 7 de febrero

Sport Huancayo vs Atlético Sullana

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: IPD Huancayo

Canal: L1 Max.

Sábado 8 de febrero

FBC Melgar vs UTC

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Monumental UNSA

Canal: L1 Max.

Atlético Grau vs Ayacucho FC

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Canal: L1 Max.

Alianza Lima vs Cusco FC

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Canal: L1 Max.

Domingo 9 de febrero

Alianza Universidad vs Sporting Cristal

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Heraclio Tapia León

Canal: L1 Max.

Sport Boys vs Juan Pablo II

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Miguel Grau

Canal: GOLPERÚ.

Comerciantes Unidos vs Universitario

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Germán Contreras

Canal: L1 Max.

Cienciano vs ADT

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Canal: L1 Max.

Lunes 10 de febrero

Los Chankas vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Municipal de Talavera

Canal: L1 Max.

Descansa Deportivo Binacional.

Tabla de posiciones Torneo Apertura 2025

Puesto Equipos PJ PG PE PP Puntos 1 Alianza Lima 0 0 0 0 0 2 Alianza Atlético 0 0 0 0 0 3 Cienciano 0 0 0 0 0 4 Melgar 0 0 0 0 0 5 Sport Boys 0 0 0 0 0 6 Sporting Cristal 0 0 0 0 0 7 Universitario 0 0 0 0 0 8 Ayacucho FC 0 0 0 0 0 9 Sport Huancayo 0 0 0 0 0 10 UTC 0 0 0 0 0 11 Cusco FC 0 0 0 0 0 12 Alianza Universidad 0 0 0 0 0 13 Comerciantes Unidos 0 0 0 0 0 14 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 15 Los Chankas CyC 0 0 0 0 0 16 Deportivo Garcilaso 0 0 0 0 0 17 Atlético Grau 0 0 0 0 0 18 ADT Tarma 0 0 0 0 0 19 Juan Pablo II 0 0 0 0 0

¿Qué canales transmitirán los partidos de la Liga 1 Te Apuesto 2025?

La Liga 1 Te Apuesto 2025 se podrá ver a través de dos canales: L1 Max y GOLPERÚ. La primera señal pasará los duelos de Alianza Lima, Alianza Atlético, Cienciano, Melgar, Sporting Cristal, Ayacucho FC, Sport Huancayo, UTC, Cusco FC, Alianza Universidad, Comerciantes Unidos, Deportivo Binacional, Los Chankas, Deportivo Garcilaso, Atlético Grau, ADT Tarma y Juan Pablo II; mientras que el Consorcio del Fütbol Peruano tiene los cotejos de local de Universitario de Deportes y Sport Boys.