El último miércoles 5 de febrero, Alianza Lima empató 1-1 ante Nacional en Paraguay por la fase 1 de la Copa Libertadores 2025. Con un solitario tanto de Hernán Barcos sobre el final del cotejo, los blanquiazules lograron la paridad y decidirán la llave en el estadio Alejandro Villanueva junto con toda su hinchada.

El equipo de Néstor Gorosito tuvo varios puntos altos durante los 90 minutos. A propósito, Juan Monteagudo, defensa del elenco Tricolor, elogió al elenco íntimo y aprovechó para destacar a tres jugadores en particular por su gran desempeño.

¿Quiénes son los 3 jugadores de Alianza Limaque asombraron al defensor de Nacional?

En conversación con el medio Tigo Sports, Juan Monteagudo señaló que los tres jugadores de Alianza Lima que más lo sorprendieron son Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo y Eryc Castillo. El primero resaltó por su visión, mientras que los dos últimos por su versatilidad en la ofensiva.

"Pablo Ceppelini obviamente sabemos que si le das espacio, te daña. Y Kevin Quevedo con Eryc Castillo son rápidos, son tres jugadores muy buenos la verdad", declaró.

¿Qué dijo el defensor de Nacional sobre el polémico penal de Alianza Lima?

El defensor Monteagudo expresó su sentir respecto al encuentro, señalando que terminó con un sinsabor para Nacional. Lamentó el empate al último minuto y manifestó su fastidio ante la decisión del penal, y argumentó que considera que fue una jugada natural.

"La sensación es agridulce, amarga porque teníamos el partido cerrado. Para mí no fue penal. Yo lo tengo agarrado a Barcos, es una situación natural de juego, sino no puedo saltar con los brazos pegados al cuerpo. Sería fácil para él. No tengo el brazo elevado ni tampoco fuera de mi alcance. Pero bueno, son decisiones, hay que seguir con eso, tenemos la revancha", dijo.

Asimismo, contó por qué no se acercó a reclamarle al juez por su discutida decisión. "La verdad no me acerqué porque habla el capitán y preferí no acercarme. Ante la calentura, prefiero no acercarme. Tendrá sus motivos, espero que la revea y se dé cuenta que no fue", agregó.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Nacional por el partido de vuelta?

La revancha de la llave Alianza Lima vs Nacional se jugará este miércoles 12 de febrero, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva. El club que gane este partido, en los 90 minutos o desde los penales, clasificará a la fase 2 de la Copa Libertadores 2025.