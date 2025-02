Una de las gratas apariciones de la Liga 1 2024 fue Luis Ramos, quien brilló en Cusco FC para clasificarlo a la Copa Sudamericana. Sus actuaciones le sirvieron para ser convocado por Jorge Fossati a la selección peruana para las Eliminatorias 2026 y debutó en la victoria ante Uruguay el 11 de octubre de 2024. Ahora, tiene la gran oportunidad de demostrar su valía en América de Cali de Colombia, Al respecto, el 'Nonno' celebró su salto al extranjero y confía en que la 'romperá'.

El delantero peruano se encuentra en Colombia para unirse a las filas de América de Cali, un movimiento que generó gran expectativa entre los hinchas. Jorge Fossati, exestratega de Perú, no escatimó en elogios hacia el atacante y aseguró que el juego de Ramos encaja perfectamente con las exigencias del cuadro colombiano.

Jorge Fossati confía en que Luis Ramos triunfará en Colombia

En conversación con el programa 'Zona libre de humo', el experimentado entrenador, quien convirtió al delantero en un habitual convocado durante su tiempo en la Bicolor, destacó sus cualidades y mostró confianza en que brillará con la camiseta escarlata.

"El DT de América de Cali conoce bastante de la posición que busca en el centro delantero y sabe lo que quiere en su equipo. Luis Ramos siempre me ha llamado la atención desde 2023, en segunda división. El año pasado hizo una muy buena temporada con Cusco FC y lo empezamos a traer a la selección peruana por sus cualidades, su inteligencia, técnica, fuerza, tiene buen juego aéreo. Creo que América de Cali apuntó muy bien con Ramos, no es alguien que le va a temblar las piernas, se lleva a un gran jugador", expresó.

Luis Ramos debutó con la selección peruana bajo el mando de Jorge Fossati. Foto: GLR

¿Qué dijo Luis Ramos tras su llegada a Colombia?

"Feliz, contento de llegar a un club tan grande y por todo lo que se está dando. Espero que se pueda dar los exámenes médicos aquí en América de Cali y esperar nada más los entrenamientos, estoy muy ansioso de estar con el club", declaró para la cámara de Win Sports.

Ramos habló de sus expectativas y mostró su deseo de darle un valor agregado a la Bicolor con lo que puede adquirir en esta nueva travesía en su carrera. "Ambos clubes llegaron a un buen acuerdo, lo que yo también buscaba con mi empresario es poder salir a un equipo importante que me abriera las puertas para llegar a la selección peruana. Espero que se dé de la mejor manera, tengo muchas ansias de poder empezar todo esto", detalló.

Asimismo, aseveró que "dará su vida" en cada partido con los Diablos Rojos y destacó la grandeza del club. "Vengo a dar la vida por la institución, me voy a identificar mucho con esta camiseta, vengo a aportar mi grano de arena desde donde me toque y espero hacerlo de la mejor manera. Sabemos que el club es grande acá en Colombia, tiene una hinchada muy importante y solo queda retribuir eso en la cancha. Ahora en la selección estamos pasando por un momento complicado, pero este pase me va a ayudar a seguir creciendo y a aportar mucho a la selección", añadió.

¿En qué clubes jugó Luis Ramos?

Ramos desarrolló toda su carrera profesional en el fútbol peruano. Representó la camiseta de clubes como Cantolao, Deportivo Municipal y Cusco FC.