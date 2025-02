Cuando todo parecía que Luis Ramos se quedaba en Cusco FC de la Liga 1, finalmente el atacante de la selección peruana jugará en América de Cali. El delantero de 25 años decidió aceptar la oferta de los Diablos Rojos, que en las últimas horas reactivó las negociaciones con él luego de que se les cayera el fichaje del estadounidense Christian Ramírez. Tras ello, el futbolista viajó a Colombia y este miércoles 5 de febrero pasará los exámenes médicos.

En su llegada al país vecino, Luis Ramos dio sus primeras declaraciones para Win Sports y se mostró entusiasmado por este nuevo paso a su carrera. El delantero nacional aseguró que algo que lo motivó a emigrar al exterior es la experiencia que que puede ganar para aportar más a la selección peruana, donde debutó hace unos meses en las Eliminatorias 2026 tras ser convocado por Jorge Fossati.

¿Qué dijo Luis Ramos tras concretarse su llegada a América de Cali?

"Feliz, contento de llegar a un club tan grande y por todo lo que se está dando. Espero que se pueda dar los exámenes médicos aquí en América de Cali y esperar nada más los entrenamientos, estoy muy ansioso de estar con el club", declaró en un inicio.

Ramos habló de sus expectativas y mostró su deseo de darle un valor agregado a la Bicolor con lo que puede adquirir en esta nueva travesía en su carrera. "Ambos clubes llegaron a un buen acuerdo, lo que yo también buscaba con mi empresario es poder salir a un equipo importante que me abriera las puertas para llegar a la selección peruana. Espero que se de de la mejor manera, tengo muchas ansias de poder empezar todo esto", indicó.

Ramos aseveró que "dará su vida" en cada partido con los Diablos Rojos y destacó la grandeza del club. "Vengo a dar la vida por la institución, me voy a identificar mucho con esta camiseta, vengo a aportar mi grano de arena desde donde me toque y espero hacerlo de la mejor manera. Sabemos que el club es grande acá en Colombia, tiene una hinchada muy importante y solo queda retribuir eso en la cancha. Ahora en la selección estamos pasando por un momento complicado, pero este pase me va a ayudar a seguir creciendo y a aportar mucho a la selección", sostuvo.

¿Hasta cuándo firmará Luis Ramos con América de Cali tras dejar Cusco FC?

Según informó el periodista argentino César Merlo, Cusco FC cedió a Luis Ramos a América de Cali por una temporada, pero con opción a compra. Ramos tendrá su primera experiencia en el extranjero tras su paso por Mannucci, Carlos Stein, Llacuabamba, Deportivo Municipal, Los Chankas y el elenco imperial.