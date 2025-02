La Federación Peruana de Fútbol trabaja contrarreloj para elegir al nuevo entrenador de Perú tras la salida de Jorge Fossati; sin embargo, por el escaso tiempo que queda para la fecha doble de marzo por Eliminatorias 2026 ante Bolivia y Venezuela, la idea del máximo ente del balompié nacional es que el próximo estratega solo asuma para esos dos partidos, una condición difícil de aceptar para cualquier DT. En el último directorio, surgieron nombres como el de Ángel Comizzo, pero el elegido sería uno que ya trabaja en la FPF.

Se trata de Carlos Silvestri, quien actualmente dirige a la selección peruana sub-17 y tiene como próximo desafío el Sudamericano de la categoría que se desarrollará entre el 27 de marzo y 12 de abril. El exentrenador de Cantolao cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol peruano y la FPF espera que asuma el mando en los cruciales encuentros contra Bolivia y Venezuela.

FPF habría definido a Carlos Silvestri como DT interino de la selección peruana

En el programa 'Vamos al VAR' de RPP, el periodista Kevin Pacheco dio a conocer la decisión del último directorio de la FPF, el cual se realizó el miércoles 5 de febrero, y mencionó que la principal alternativa es Carlos Silvestri.

"Me acaban de comentar la principal opción que se tiene para que se dirija la selección peruana en marzo. Hubo directorio hoy (miércoles 5), que acaba de terminar hace un par de minutos, y la principal opción, aún no concreta, pero es la opción que quiere la Federación, es que Carlos Silvestri sea el técnico ante Bolivia y Venezuela. No está concreto, pero es la idea que hoy se habló, sobre el técnico de la sub-17", detalló el periodista Kevin Pacheco.

FPF le haría ofrecimiento a Carlos Silvestri tras negativa de Ángel Comizzo

En 'L1 radio', su colega Gustavo Peralta también informó sobre ese directorio y comentó que la principal opción era Ángel Comizzo, pero no aceptaría el cargo porque solo sería para los dos partidos de marzo de las Eliminatorias 2026.

"Hubo directorio en la Federación Peruana de Fútbol con la particularidad y prioridad de que quieren cerrar con el técnico interino y un nombre que gusta mucho es el de Ángel Comizzo. Es el que lidera, sin embargo, la FPF maneja 2 nombres más, pero no están seguros de que el técnico argentino termine aceptando porque la razón es que la FPF quiere un técnico interino, pero no para seis partidos, sino para menos. Entonces eso seguramente pensando porque el técnico que vendrá para el 2030 puede agarrar la selección a mitad de año", manifestó.

Esos dos nombres más que citó serían José Guillermo del Solar y Carlos Silvestri. El primero no habría aceptado la propuesta, por lo que este jueves 6 le mandarían la oferta al segundo, de acuerdo con el periodista Eduardo Combe. "Ayer ‘Chemo’ del Solar recibió un ofrecimiento para dirigir a Perú solo en marzo, cosa que no será posible. Hoy (jueves 6) hablarán con Carlos Silvestri, actual técnico de la sub-17, para ofrecerle el mismo cargo", contó en su cuenta de X.

FPF le ofrecerá este jueves 6 de febrero el cargo de DT a Carlos Silvestri. Foto: captura de X/Eduardo Combe

La trayectoria de Carlos Silvestri

Carlos Silvestri tiene más de 15 años de experiencia en el fútbol peruano. Su carrera comenzó en Deportivo Municipal y luego pasó por Universitario de Deportes, en el que tuvo un breve paso como técnico interino. Su primer gran reto como entrenador principal fue con Academia Cantolao, en el cual logró destacarse para abrirse paso en la FPF, ya que dirigió posteriormente las selecciones sub-17 y sub-20.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

El siguiente encuentro de Perú será ante Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El partido está programado para el 20 de marzo desde las 8.30 p. m. (hora peruana).